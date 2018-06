ØVELSE: Fra Trident Juncture-øvelsen i Spania i 2015. I oktober kommer Natos gigantøvelse til Norge. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Spionfrykt før gigantøvelse i Norge

Publisert: 22.06.18 09:05 Oppdatert: 22.06.18 09:22

INNENRIKS 2018-06-22T07:05:24Z

Forsvaret forbereder seg på økt etterretning mot Norge i forbindelse med den store Nato-øvelsen Trident Juncture i høst.

Rundt 40.000 soldater fra minst 30 nasjoner vil i oktober og november delta i den største Nato-øvelsen på norsk jord siden den kalde krigen. De foreløpige tallene viser at 130 kampfly og 70 fartøy vil ta del i øvelsen.

Nye systemer

Nå bekrefter Forsvaret at de er forberedt på økt etterretningsaktivitet mot Norge i forbindelse med øvelsen. Sjef for Forsvarets sikkerhetsavdeling, kommandør Hans Kristian Herland, viser til at alle våpengrener vil være representert i den omfattende øvelsen, og at scenarioene det skal trenes på, trolig vil være interessante for utenlandsk etterretning.

I tillegg vil øvelsen benyttes til å teste nye systemer som trolig vil være et attraktivt etterretningsmål.

Ifølge Forsvarets forum vil både Nato og Forsvaret benytte seg av nye kommando- og kontrollsystemer og nye kommunikasjonsløsninger under øvelsen.

– Etterretningstrusselen mot Norge er allerede vurdert som høy, og vi forventer at denne aktiviteten vil øke i forbindelse med øvelsen. Det er naturlig i forbindelse med slike spesielle hendelser, sier Herland til VG.

Droner

Ifølge Herland kan det dreie seg om både signaletterretning fra fly eller fartøyer til sjøs, satellittovervåkning eller etterretningspersonell på bakken.

– Vi vet jo ikke hvordan dette vil foregå, men vi forventer at en potensiell motstander sitter med et antall spillkort de vil benytte for å nå sine mål. Noe vil sikkert kunne gjøres hjemmefra, mens andre tiltak kan gjennomføres lokalt, sier Herland.

Han bekrefter at bruk av droner rundt øvingsområdene er et av truslene Forsvaret forbereder seg på å møte.

– Dette er et virkemiddel som en potensiell motstander lett kan bruke, og som vi har fokus på, sier Herland.

Cyberaktivitet

Også Cyberforsvaret forbereder seg på økt aktivitet og trusler mot Forsvarets systemer under øvelsen. Det bekrefter kommunikasjonssjef Knut Grandhagen overfor Forsvarets forum.

De siste årene har PST og E-tjenesten fortalt om økende trykk fra Russland mot norske nettverk. Også Kina trekkes frem som et land som har et høyt nivå på sin etterretningsvirksomhet mot Norge. Ifølge Etterretningstjenesten vil Russland fortsette med omfattende etterretningsvirksomhet mot norske mål.

– Truslene i det digitale rommet mot politiske, militære og økonomiske mål er økende. Vi kan forvente omfattende etterretningsoperasjoner i året som kommer, skriver E-tjenesten i sin åpne trusselvurdering.

Omfattende øvelse

Det er Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt av øvelsen. I tillegg blir det øvelsesaktivitet til sjøs og i luften.

Det er ikke endelig tallfestet hvor mange kommuner som berøres direkte eller indirekte, men godt over 100 kommuner kan bli åsted for øvelser på bakken og/eller militær trafikk, opplyser Forsvaret.

Øvelsen blir også en test for det gjeninnførte Totalforsvaret, som er den samlede innsatsen fra nasjonen i krise og krig – militært og sivilt.

Slik blir gigantøvelsen: