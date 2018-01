BLYTUNGT: Jonas Gahr Støre fortalte at det hadde vært blytungt å høre historiene til varslerne, men at det også var tungt å oppleve at en kollega du har jobbet nært med, kommer i en slik situasjon. I panelet satt også Kjetil Bragli Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv og Gard Steiro, sjefredaktør i VG. Foto: Andersen, Cicilie S.

Støre om metoo: - Jeg er preget av de seks ukene, dette er vondt alle veier

Stella Bugge

Cicilie S. Andersen

Publisert: 31.01.18 22:06

INNENRIKS 2018-01-31T21:06:53Z

Medienes enorme tempo og det totale trykket på enkeltmennesker, anonyme kilder og hensynet til både varslere og dem det ble varslet om, var tema da presse og politikere møttes til debatt om metoo.

Onsdag kveld møttes representanter for forskjellige mediehus, medieforskere og politikere hverandre på Kulturhuset i Oslo for å diskutere hvordan pressen har håndtert metoo-sakene i politikken.

I panelet deltok blant annet AP-leder Jonas Gahr Støre og VG-redaktør Gard Steiro .

– Vondt

– Jeg er preget av de seks ukene, dette er vondt alle veier, sa Ap-lederen.

Han fortalte at det hadde vært blytungt å høre historiene til varslerne, men at det også var tungt å oppleve at en kollega du har jobbet nært med, kommer i en slik situasjon.

Torsdag forrige uke kom Arbeiderpartiet frem til at tidligere nestleder Trond Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Han er heller ikke lenger med i partiets sentralstyre.

– Voldsomt omfang

Støre mente det var positivt for samfunnet at pressen opplyser og driver slike saker.

– Men så vil jeg si at omfanget og tempoet er voldsomt. Ingen tar ansvar for helheten, sa Støre og pekte på det massive trykket med førsteside etter førsteside, billedbruk og dramaturgi.

– Vi skal ikke angi varslere og ikke henge noen ut. Men det er jeg ikke sikker på om dere har respektert underveis når dere har ringt og testet navn, sa Ap-lederen.

Også stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) kunne fortelle om et heftig mediekjør etter at Unge Høyre leder Kristian Tonning Riise gikk av.

– Det startet et kjør som var helt ekstremt massivt, sa Asheim.

For to dager siden var det totalt elleve varsler mot Riise om seksuell trakassering.

– Det vi snakker om hos oss er veldig unge mennesker som utsettes for et massivt press der flere redaksjoner jakter etter hverandre og vil finne svaret først, sa Asheim.

Han mente også pressen har gjort en viktig jobb i denne saken og at den skal være kritisk og oppsøkende.

– Men hvor langt skal man gå i å forfølge unge mennesker eller bruke metoder for å finne ut av ting. Det er stor forskjell på få et tips og sjekke opp tipset – og fremprovosere reaksjoner, sa Asheim.

– Behov for å snakke med mange

VG-redaktør Gard Steiro satt med et noe annet inntrykk enn Asheim. Han pekte på at Metoo-sakene var svært krevende med mange varslere og mange involverte.

– Vi har behov for å vite hva det dreier seg om, og da har vi behov for å snakke med mange, sa Steiro og pekte på at journalistene hadde tatt hundrevis av telefonsamtaler.

– Ulike mennesker reagerer ulikt på å få kontakt med journalister som ringer, sa Steiro og la til at de som hadde reagert negativt heller ikke var blitt oppringt igjen.

VG-redaktøren mente de fleste mediene hadde håndtert sakene ganske godt og pekte på at VG hadde droppet mange artikler, spesielt i Tonning Riise-saken, for at ikke det totale trykket skulle bli for massivt.

Vil ha åpne kilder

Aftenpostens nyhetsredaktør, Tone Tveøy Strøm-Gundersen, understreket at avisen helst vil bruke åpne kilder.

– De gangene vi må bruke anonyme kilder er det gode grunner til det.