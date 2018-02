IKKE EN TRUSSEL: Det er ikke ventet at asteroiden vil komme så nært jorden at den vil utgjøre en trussel. Bildet er ikke av den aktuelle asteroiden, men en annen som var 710,000 kilometer nær jorden da den ble fotografert i fjor, ifølge romfartsorganisasjonen. Foto: NASA

Asteroide passerer nærme jorden i kveld: – Det skjer kanskje bare en eller to ganger i året

Publisert: 09.02.18 22:12

Den nesten 40 meter brede asteroiden ble oppdaget for fem dager siden, og er ventet å passere jorden klokken 23.27 fredag.

Asteroiden, som har fått navnet CB 2018, vil passere med mindre enn en femtedel av avstanden mellom jorden og månen.

Det er ifølge BBC ventet at den vil passere jorden på en avstand på 69.700 kilometer.

Asteroiden ble først oppdaget av Catalina Sky Survey i Tucson, Arizona, et Nasa-finansiert prosjekt for å registrere potensielt farlige asteroider.

Selv om passeringen er relativt nær, er det ikke nært nok til at dette er en trussel.

– Selv om 2018 CB er ganske liten, kan den være større enn asteroiden som kom inn i atmosfæren over Chelyabinsk i Russland for nesten fem år siden, sier Paul Chodas, leder av Nasas senter for nær-jorden objektstudier, til BBC.

Chodas forteller at det er sjelden at asteroider av denne størrelsen kommer så nær vår planet.

– Det skjer kanskje bare en eller to ganger i året, sier han.