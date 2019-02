JAKTER SVAR: Milliardæren Tom Hagen (68) har kontor på Futurum næringspark i Lørenskog. Foto: JØRGEN BRAASTAD/NTB

Lørenskog-forsvinningen: Kartlegger konflikter

LØRENSKOG (VG) I jakten på svar i forsvinningsgåten, undersøker politiet mulige konflikter i forretningene og privatlivet til milliardærekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

Denne uken ble det kjent at de mulige kidnapperne igjen skal ha tatt kontakt og åpnet for forhandlinger, som kan ende med at Anne-Elisabeth Hagen (68) kommer trygt hjem.

Samtidig jobber politiet med å finne ut hvem motparten er.

Etterforskerne har inntil nylig undersøkt om det finnes potensielle fiender som kan ha hatt som mål å ramme ekteparet fra Lørenskog – og stå bak det som er politiets hovedteori: Anne-Elisabeth Hagen er bortført.

– Vi har en bred tilnærming, og vi holder alle muligheter åpne. I det så ligger det også å finne ulike motiv som kan ligge til grunn for at Anne-Elisabeth er borte, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

– Kartlegger dere konflikter og potensielle fiender av ekteparet?

– Jeg vil ikke gå i detaljer, hverken bekrefte eller avkrefte noe. Men det er klart at ... vi har en bred tilnærming, det kan jeg si, svarer Brøske.

Undersøker investeringer

VG kjenner til detaljer fra flere avhør som politiet har gjennomført siden forsvinningsdagen 31. oktober og frem til i dag. I avhørene er familie, venner og forretningsforbindelser blitt stilt konkrete spørsmål om mulige konflikter.

Politiet har i avhørene hatt særlig fokus på forretningslivet til ektemannen Tom Hagen (68), som siden 1970-tallet har bygget seg opp en milliardformue gjennom investeringer innen eiendom, kraft og aksjer.

SAVNET: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen (68) ble bortført fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i fjor. Foto: PRIVAT

Flere av Tom Hagens nåværende og tidligere forretningsforbindelser er avhørt, og politiet går systematisk gjennom historikken på de ulike personenes kontakt med milliardæren, får VG opplyst.

I forkant av avhørene har politiets etterforskere med spesialkompetanse på regnskap og selskapsstrukturer gjennomgått milliardærens forretningshistorikk:

Hvor er det investert penger?

Hvordan ser transaksjonene ut?

Hvem er det gjort forretninger med?

Politiet har sett på rettslige konflikter som Hagens selskaper har vært involvert i de siste årene. VG er kjent med at enkelte av selskapene har vært innom rettssystemet i forbindelse med tvistesaker.

Leter etter fiender

VG får opplyst at familien Hagen har endevendt livene sine for å finne svar på hvem som kan stå bak 68-åringens forsvinning – om det kan finnes kandidater i privatlivene deres som politiet burde undersøke nærmere.

Tom Hagen har i avhør selv forklart politiet om mulige fiendebilder mot ham og familien, men samtidig har han gitt uttrykk for at han ikke kan forstå hvem som ønsker å ramme dem, får VG opplyst.

Den 68-årige milliardæren har beskrevet konfliktene i sitt eget liv av å være av hypotetisk karakter, fordi han ikke kan fatte og forstå at noe av hans gjøren og laden kan linkes til ektefellens forsvinning, får VG opplyst.

Etter det VG kjenner til, bruker etterforskerne tid på å ettergå milliardærens opplysninger om mulige konflikter i avhør med andre personer.

Men så langt har ikke disse undersøkelsene gjort politiet noe klokere om hvem som kan stå bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning 31. oktober i fjor, får VG opplyst.

VG har vært i kontakt med familiens bistandsadvokat, advokat Svein Holden. Han viser til mandagens pressemøte i Mo i Rana, og har ingen ytterligere kommentarer på det nåværende tidspunkt.

Avhørt om Russland

Opplysninger fra avhør viser også at politiet vier oppmerksomhet til familiens eventuelle kontakt med personer i utlandet.

– Det vil være å gå rett inn i etterforskningen og status på etterforskningen. Det føyer seg inn i rekken av svar jeg ikke kan kommentere, svarer Brøske på spørsmål om politiet har en formening om motparten er utenlandsk.

Etter det VG får opplyst, er det i avhør blitt stilt spørsmål om Russland – både om eventuelle private og forretningsmessige forbindelser.

– Hva er grunnen til at politiet spør om Russland?

– Nå spør du meg om et helt konkret etterforskningsskritt, som jeg kan naturlig nok ikke kommentere det, sier Brøske.

Det eneste sporet av russere fra nyere tid som VG kjenner til, er en bedragerisak som involverer meglerhuset Pareto. I den saken skal flere norske selskaper ha blitt lurt for 188 millioner kroner av det russiske selskapet Severstal.

Et av disse selskapene er Financial Funds, hvor Tom Hagen er deleier.

Økokrim mente at russerne hadde benyttet seg av tre norske finansmeglere til å gjennomføre et såkalt markedsmanipulert bedrageri.

I forrige uke ble to av de tre tiltalte mennene ble dømt fengsel. De to domfelte har varslet at de vil anke dommen.

Etterforskerne har undersøkt denne saken, men etter det VG får opplyst, anser ikke politiet at den som relevant for etterforskningen av den mulige bortføringssaken.