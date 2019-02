ANONYM TRUSSEL: Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen bekrefter til VG at de onsdag mottok to trusler. Rådhuset i Nittedal er til venstre i bildet. Foto: Søbye, Øystein

Bombetrussel mot rådhuset i Nittedal

Onsdag ble det ringt inn to anonyme trusler mot rådhuset i Nittedal kommune.

Publisert: 13.02.19 14:08 Oppdatert: 13.02.19 15:04







Det bekrefter ordfører Hilde Thorkildsen i Nittedal kommune til VG:

– Slik jeg har forstått det kom den ene trusselen til en underliggende enhet, om at det skal ha vært en bombe i Rådstua, som ligger i Rådhusveien 3. Det kom også en telefon til sentralbordet om at vi burde evakuere deler av rådhuset, sier hun til VG.

Begge truslene kom fra et anonymt nummer, ifølge ordføreren:

– Begge truslene ble meldt til politiet umiddelbart, og de etterforsker saken. Kommunen har iverksatt nødvendige tiltak, og alle de ansatte er varslet.

Hun sier det er første gang hun opplever denne typen trussel i sin tid som ordfører i kommunen:

– Det er ubehagelig, og vi tar dette veldig alvorlig. Det er ikke ok – hverken for dem som besøker rådhuset, de som jobber der eller for demokratiet vårt. Slikt gjør man bare ikke, punktum, sier hun.

Klikk for å aktivere kartet