OVERSVØMTE VEIER: De store nedbørsmengdene har skap kjørevansker i Bodø. Foto: Rune Nilsen, Bodø Nu

Oversvømmelser i Bodø skaper kaos

Store nedbørsmengder har skapt trøbbel i Nord-Norge torsdag.

Publisert: 14.02.19 10:15 Oppdatert: 14.02.19 10:37







Politiet i Nordland melder om flere oversvømmelser i Bodø.

– Det er mye nedbør, og både snø og is dekker slukene som skal ta unna vannet, forteller operasjonsleder Ivar Bo Nilsen i Nordland politidistrikt til VG.

Flere veier er ufremkommelige, og politidistriktet har hendene fulle med vær-relaterte hendelser – de har blant annet fått melding om at ni vogntog står bom fast og sperrer veien helt sør i fylket.

På flyplassen i Bodø er det fullt kaos, skriver Avisa Nordland. Ifølge avisen er det mannskaper i sving for å stake opp avløpene på parkeringsplassene, og vannmengdene gjør det vanskelig å parkere på store deler av parkeringsplassene.

Widerøe har innstilt to flyvninger torsdag på grunn av været, skriver avisen. I tillegg er en fergerute innstilt på grunn av været. Flere veier er oversvømte, og på E6 i Nordnes i Saltdal sperrer to vogntog veien.

UTFORDRENDE: Også gangstiene er hardt preget av været i Bodø. Politiet anbefaler veifarende å unngå underganger. Foto: Rune Nilsen, Bodø Nu

Det er sendt ut hele tre farevarsler for Nord-Norge – for kraftige vindkast – for inntil 80 mm med regn på 24 timer – og i tillegg for vanskelige kjøreforhold på grunn av glatte veier. I tillegg er det snøskredfare i hele landsdelen.

– Det store bildet er at et høytrykk over Europa presser lavtrykkene i en litt nordlig bane mot oss her i Nord-Norge. Idag ankommer et litt kraftig lavtrykk nokså raskt, gir uvær både i Nordland og i Troms, forklarer statsmeteorolog Håvard Thorset.

Thorset sier at februar gjerne er en kald og stille måned i nord, men at det slett ikke er uvanlig med ruskevær på denne tiden.

Med lavtrykket kommer kraftig og varm vind. Det er ventet vind opp i storms styrke på kysten, og med kraftige vindkast.

Prins Harry er ventet i Bardufoss ved 11-tiden, dersom uværet ikke setter en stopper for besøket. Bakgrunnen er at britiske soldater har trent på Bardufoss i 50 år. Statsmeteorolog Thorset sa til VG tidligere torsdag at Bardufoss er et skjermet område, og at det derfor ikke er ventet de største nedbørsmengdene i området.