KAOS: Trafikk måtte kjøre omvei i to timer etter dette trafikkrotet på E10 ved fylkesgrensen mellom Nordland og Troms. Foto: Norsk luftambulanse AS

Her ligger vogntogene strødd

Glatte veier skapte kaos på E10 i Troms torsdag formiddag. Både personbiler, en buss og flere vogntog havnet i grøfta.

Publisert: 14.02.19 10:15 Oppdatert: 14.02.19 18:06







Ifølge politiet i Troms gled en personbil, to trailere og to varebiler inn i hverandre. Ingen ble skadet, men strekningen var stengt i omlag to timer mellom 14.00 og 16.00.

Også andre steder i Nord-Norge har det vært tøffe værforhold denne torsdagen. Tidligere på dagen meldte også Politiet i Nordland om flere oversvømmelser i Bodø.

– Det er mye nedbør, og både snø og is dekker slukene som skal ta unna vannet, fortalte operasjonsleder Ivar Bo Nilsen i Nordland politidistrikt til VG.

Flere veier er ufremkommelige, og politidistriktet har hendene fulle med vær-relaterte hendelser – de har blant annet fått melding om at ni vogntog står bom fast og sperrer veien helt sør i fylket.

Kaos på flyplassen

På flyplassen i Bodø var det fullt kaos torsdag formiddag, skriver Avisa Nordland. Ifølge avisen er det mannskaper i sving for å stake opp avløpene på parkeringsplassene, og vannmengdene gjør det vanskelig å parkere på store deler av parkeringsplassene.

Widerøe har innstilt to flyvninger torsdag på grunn av været, skriver avisen. I tillegg er en fergerute innstilt på grunn av været. Flere veier er oversvømte, og på E6 i Nordnes i Saltdal sperrer to vogntog veien. På riksvei 80 ved Kistrand ved Fauske ble en bil truffet av et mindre snøras, hvor det er fare for at flere ras kan forekomme. Lenge vurderte politiet å stenge veien, på grunn av den høye vannstanden, skriver Bodø Nu.

OVERSVØMTE VEIER: De store nedbørsmengdene har skap kjørevansker i Bodø. Foto: Rune Nilsen, Bodø Nu

Politiet i Nordland skriver på Twitter at de har fått flere meldinger om løse gjenstander som blir tatt med av vinden. Operasjonsleder Ivar Bo Nilsson forteller til VG at de har fått meldinger om flyvende byggjerder, midlertidige trafikkskilt og is fra tak.

– Nå har jeg begynt å få meldinger fra Helgelandskysten om et gammelt fjøs hvor takplatene begynner å slippe taket og fly avgårde, sier han.

Politiet oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander.

Farevarsler

Det er sendt ut hele tre farevarsler for Nord-Norge – for kraftige vindkast – for inntil 80 mm med regn på 24 timer – og i tillegg for vanskelige kjøreforhold på grunn av glatte veier. I tillegg er det snøskredfare i hele landsdelen.

– Det store bildet er at et høytrykk over Europa presser lavtrykkene i en litt nordlig bane mot oss her i Nord-Norge. Idag ankommer et litt kraftig lavtrykk nokså raskt, gir uvær både i Nordland og i Troms, forklarer statsmeteorolog Håvard Thorset.

SKUFFER VANN: Bodø har hatt store utfordringer med oversvømmelser torsdag.

Det er imidlertid ventet enda dårligere vær utover dagen. NTB skriver at det vil komme perioder med liten og opp mot full storm langs kysten av Nordland.

Thorset sier at februar gjerne er en kald og stille måned i nord, men at det slett ikke er uvanlig med ruskevær på denne tiden.

Med lavtrykket kommer kraftig og varm vind. Det er ventet vind opp i storms styrke på kysten, og med kraftige vindkast.

Prins Harrys planlagt besøk til Bardufoss lot seg ikke stoppe av uværet. Bakgrunnen er at britiske soldater har trent på Bardufoss i 50 år. Statsmeteorolog Thorset sa til VG tidligere torsdag at Bardufoss er et skjermet område, og at det derfor ikke er ventet de største nedbørsmengdene i området.

I BARDUFOSS: Prins Harry er torsdag på besøk i Bardufoss. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix