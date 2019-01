Foreldre holdt barn vekk fra skolen på grunn av strålingsfrykt

Stavanger kommune vurderer å anmelde et foreldrepar som skal ha holdt barnet hjemme fra skolen siden høsten for å unngå stråling fra trådløst nett og nettbrett.

NTB

Publisert: 24.01.19 03:35

Ifølge varselet fra kommunen skal foreldrene ha holdt barnet hjemme siden september grunnet bekymring vedrørende bruk av trådløst nett og nettbrett i undervisningen, noe de mener er en «alvorlig helserisiko». Det skriver Stavanger Aftenblad.

Skolen mottok både i 2016 og 2017 melding fra barnets foreldre som varslet om at eleven framover ville tilbringe begrenset tid på skolen for å forhindre at barnet blir utsatt for uønsket stråling.

– Vi har vært involvert i saker hvor barn har hatt høyt fravær fra grunnskoleopplæringen, men ikke med denne begrunnelsen i bunn. Dette er en høyst uvanlig sak, sier skolesjef Jørn Pedersen i kommunen.

Bruk av nettbrett i undervisningssammenheng er en del av Stavanger kommunes IKT-strategi.

Pedersen påpeker at å holde et barn hjemme fra grunnskolen er et brudd på opplæringsloven. Det er også grunnen til at kommunen vurderer anmeldelse.

I varselet fra Stavanger kommune fremkommer det at saken har vært forelagt Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og driftsstyret på den aktuelle skolen. Foreldrene har også blitt invitert til møte med rektor, noe de takket nei til.

Saken er også meldt til barnevernet to ganger.