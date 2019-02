VARSLET: Nestleder Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, her ved sitt kontor på Ullevål sykehus. Foto: Helge Mikalsen, VG/NTB SCANPIX

NRK: Kvinne som filmet Giske-video føler seg brukt

Kvinnene som laget den korte danse-selfien med Trond Giske er rasende på sin egen fagforening, og mener de har blitt brukt i et politisk spill, sier den ene av kvinnene til NRK.

– Fagforbundet skal jo beskytte medlemmene sine, her har de utnyttet meg til sitt eget formål, sier kvinnen til NRK.

Kvinnene mener saken om Giske ikke hadde blitt en stor sak uten rollen Fagforbundet tok, og både hun og venninnen vurderer å melde seg ut av Fagforbundet, ifølge kringkasteren.

Det var samme dag som Trond Giske ble innstilt til et nytt toppverv i Trøndelag etter en lang kamp i Ap, at det kom inn en bekymringsmelding om Trond Giske om en video fra utestedet Bar Vulkan i Oslo natt til søndag.

Bekymringsmeldingen til Arbeiderpartiet er ikke sendt inn av kvinnen selv, men av nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, Knut Sandli. Fagforeningen har over 5000 medlemmer. Kvinnen på videoen er medlem i foreningen.

Knut Sandli svarer NRK på kritikken at han godt kan forstå at kvinnene ble opprørte.

«Saken har nok blitt betraktelig mer ubehagelig for dem enn jeg hadde kunnet forutsi. Jeg reagerte på Giskes oppførsel i en video jeg ble vist. Min hensikt var å varsle Arbeiderpartiets ledelse om dette i nominasjonsprosessen de var inne i. Etter dette viste det seg at videoen allerede var ute i offentligheten. Da valgte jeg å gi et intervju med VG når de ringte meg.»