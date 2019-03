Mann siktet for drap og drapsforsøk i Bergen: Har forklart at han knivstakk dem

BERGEN (VG) En 36 år gammel mann er pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk, etter at en kvinne ble funnet død og hennes ektemann skadet natt til tirsdag.

Saken oppdateres!

– Siktede er i familie med de to fornærmede, sier politiadvokat Eli Valheim under en pressekonferanse. Hun ønsker ikke å kommentere hvilken familierelasjon de tre har.

– Siktede har forklart at han har stukket de to fornærmede med kniv. Som en del av kriminalteknisk gjennomgang i og rundt leiligheten, så sikret politiet det som kan være mulige våpen som er brukt i disse to handlingene.

Den drepte er en 63 år gammel kvinne, og den skadede mannen (59) er hennes ektemann, opplyser Valheim. Alle tre er norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse.

ETTERFORSKER: Krimteknikere var på plass i leiligheten tirsdag morgen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Oppdaget skadet mann

Det var ved 03.30-tiden natt til tirsdag at en død person ble funnet inne i en leilighet på Landås i Bergen . En politipatrulje ble oppmerksom på en mann som sto utenfor en blokk, og oppdaget at han var skadet.

– De tilkalte ambulanse og flere patruljer. Samtidig kommer en annen mann. På bakgrunn av opplysninger som politiet får på stedet, tar de seg inn i en leilighet sammen med ambulansepersonell. Her finner de en kvinne, som blir erklært død på stedet, sier Valheim.

Kvinnens ektemann behandles på Haukeland universitetssjukehus for skader. Politiadvokaten kan ikke si noe om skadeomfanget.

– Politiet har fått varslet avdødes pårørende. De har til sammen syv voksne barn, og det vil bli gjennomført avhør av disse.

POLITIADVOKAT: Eli Valheim. Foto: Eivind Senneset

Siktede, som er kjent av politiet fra før av, vil bli fremstilt for varetekstfengsling onsdag.

– Siktede har så langt gitt forklaring to ganger til politiet, henholdsvis på åstedet og i politiarresten, sier Valheim. Politiet håper å få avhørt siktede i løpet av ettermiddagen.

Politiet har siden i morges vært på åstedet for å sikre bevis, både inne i leiligheten og utenfor blokken.

– Det er også sikret spor på siktede og den skadede mannen.

I natt ble det foretatt en foreløpig rundspørring i blokken, og politiet har fortsatt med vitneavhør i dag.

– Når det gjelder det videre arbeidet er det satt ned en etterforskningsgruppe, og politiet jobber bredt med alle hypoteser. Politiet har opprettet en egen tipstelefon som kan brukes hvis noen har opplysninger i saken, og det er telefonnummer 45603921.