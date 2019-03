UNDERSØKELSER: Politiets teknikere jobber fortsatt i justisministerens bolig torsdag kveld. Foto: Helge Mikalsen

Waras samboer: Politiet er på villspor

Advokat John Christian Elden sier Laila Anita Bertheussen har svart på alle spørsmål hun har fått fra PST.

– Jeg har hatt en lengre samtale med min klient etter avhør. Hun er meget bestemt på at politiet er på villspor. Hun har svart på alle spørsmål og gitt PST tilgang til alle opplysninger for å belyse sin uskyld. Hun ble så løslatt, opplyser advokat John Christian Elden til VG i en SMS.

Advokaten opplyser at han er blitt bedt av justisminister Tor Mikkel Wara, som er i permisjon, om å bistå hans samboer.

Laila Bertheussen ble torsdag pågrepet og siktet for anklage om oppdiktet straffbar handling etter bilbrannen på justisministerens eiendom natt til søndag.

PST mistenker at Bertheussen selv tente brannen samtidig som hun ga uttrykk for at det var gjort av en eller flere ukjente gjerningsmenn.

SIKTET: Laila Anita Bertheussen. Foto: PRIVAT

54-åringen ble pågrepet i 13-tiden torsdag og skal ha blitt løslatt fra avhør rundt klokken 21.

Tor Mikkel Wara ble ifølge John Christian Elden avhørt som fornærmet i saken torsdag kveld.

PST-sjef Benedicte Bjørnland opplyste på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at saken etterforskes bredt, og at det er mulig at Bertheussen kan rammes av flere straffebestemmelser.

Helgens angrep var det femte i rekken av kjente angrep mot justisministeren på tre måneder.

VG er kjent med at PST har brukt store ressurser på å etterforske hendelsene ved Waras bolig, og den har vært prioritert ytterligere opp etter hvert som det har skjedd nye hendelser. Spesielt teknisk sporing skal det ha vært brukt store ressurser på.