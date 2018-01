VARSLET: I desember varslet Julie Sandstø om seksuell trakassering i politikken. Det skaper splittelse i ungdomspartiet. Foto: KRFU

Julia Sandstø (20) melder seg ut av KrFU i protest etter varsler om seksuell trakassering

Publisert: 13.01.18 12:42

Julia Sandstø mener hun ikke blir trodd på sin historie om seksuell trakassering og trekker seg fra alle verv i KrFU.

I desember sto Sandstø fram i Aftenposten og fortalte sin historie om seksuell trakassering i politikken. Fredag kveld var Sandstøs varsling om saken tema for et ekstraordinært landsstyremøtet i KrFU.

Sandstø forteller til NRK at hun opplevde å ikke bli trodd på møtet og at partiets ledelse heller ikke vil gi henne den unnskyldning hun mener hun har krav på.

– Jeg har blitt behandlet ekstremt dårlig. Derfor melder jeg meg ut av partiet i protest. Jeg kan ikke være medlem av et parti som ikke tar varslernes side. KrF er ikke lenger mitt parti, sier Sandstø til NRK.

Sandstø har til nå vært gruppeleder i Vestby kommune og vara til sentralstyret i KrFU.

– Seksuell trakassering skal ikke skje

Sandstøs historie startet ifølge Aftenposten sommeren 2014, da hun var 16 år. Hun skal ha varslet to KrFU-ledere flere ganger om at hun ble trakassert og forfulgt av en eldre KrFU-politiker, meldte avisen 5. desember.

Ti dager etter at saken ble publisert, opplevde Sandstø å bli verbalt angrepet av en partifelle, skrev avisen 21. desember.

KrFU skriver i en uttalelse på sin nettsider at møtet fredag kveld var første gang de fikk til en dialog med alle involverte parter.

– Jeg har opplevd dette som et åpent og ærlig møte om en vanskelig sak. Seksuell trakassering skal ikke skje i vår organisasjon, og vi beklager at Julia Sandstø har vært utsatt for dette. Vi vil fortsette å jobbe med å forbedre våre retningslinjer og andre tiltak for å hindre at dette skjer igjen, sier KrFU-leder Martine Tønnessen.

De vil ellers ikke kommentere Sandstøs uttalelser.