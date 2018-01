Janne-saken: Drapssiktet ektemann skal ha bakgrunn fra Fremmedlegionen

Publisert: 13.01.18 15:10

INNENRIKS 2018-01-13T14:10:21Z

BRUMUNDDAL (VG) Den nå drapssiktede ektemannen til forsvunne Janne Jemtland (36) skal ha tilbragt mange år som soldat i den franske hæren.

Det får VG opplyst fra flere kilder.

På sosiale medier er siktede også avbildet i Fremmedlegionens uniform.

Ifølge Hamar Arbeiderblad skal mannen i 40-årene ha tilbrakt mer enn 20 år i den beryktede militærenheten. Hans første skarpe oppdrag var under krigen på Balkan på 1990-tallet, skriver avisen.

Få oversikt: Dette er forsvinningen i Brumunddal

Senere skal han ha tjenestegjort for Fremmedlegionen i Afrika ved en rekke anledninger.

Pressekontakt Heidi Sørskog i Innlandet politidistrikt sier til VG lørdag at politiet ikke har anledning til å kommentere opplysningene om siktedes bakgrunn.

Lørdag ettermiddag ble det funnet en død kvinne i Glomma i forbindelse med søket etter Janne. Politiet har ikke bekreftet at det er Janne som er funnet, men opplyser at de ikke kjenner til at andre personer er savnet i området.

Får hele saken raskt forklart:

Janne Jemtland og ektemannen har tidligere bodd flere år sammen i Frankrike før de flyttet tilbake til Brumunddal der de begge kommer fra. De giftet seg i 2006 og har to mindreårige barn sammen.

Tøff militær trening

Fremmedlegionen ble dannet i 1831 fordi utenlandske frivillige ikke lenger kunne verve seg til de ordinære, militære styrkene.

Etter fem år i legionen kan soldatene som belønning søke om fransk statsborgerskap.

Avis: Aktivitet på Jannes Facebook-profil

Fremmedlegionen er blant annet kjent for den tøffe militære opptreningen som soldatene må gjennom.

Ektemannens forsvarer, advokat Ida Andenæs, kan ikke bekrefte at han har bakgrunn fra Fremmedlegionen.

– Dette er ikke noe jeg har opplysninger om, sier hun til VG.

Andenæs opplyser at det er planlagt et nytt avhør av den drapssiktede mannen lørdag ettermiddag.

Nekter straffskyld

Sent fredag kveld kunne politiet opplyse at ektemannen var pågrepet og siktet for forsettlig drap på Janne.

Andenæs kunne etter et flere timer langt avhør i natt opplyse til VG at den drapssiktede nekter straffskyld etter siktelsen.

– Har han erkjent å være skyld i hennes død?

– Jeg kan ikke si noe om innholdet i det han forklarer.

Politiet ønsker ikke å opplyse hvor, når eller hvordan de mener tobarnsmoren er blitt drept.

Kripos på plass lørdag

Ektemannen ble pågrepet etter kriminaltekniske undersøkelser i ekteparets felles bolig fredag.

Pågripelsen forløp uten dramatikk et sted i Brumunddal sentrum, opplyste politiadvokat Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt under en pressekonferanse fredag kveld :

Lørdag formiddag er flere personer fra Kripos igjen på plass i ekteparets felles bolig. Det var en såkalt tredjemannsransaking av boligen som ga politiet skjellig grunn til å mistenke at ektemannen har drept Janne.

En tredjemannsransaking er noe som kan gjøres hos noen som ikke er mistenkt i en sak, men hvor politiet mener det er grunn til å tro at en straffbar handling er begått og hvor de tror det kan finnes bevis.

Kripos har de siste dagene bistått politiet med 19 personer. Politiet kunne fredag kveld ikke svare på hvorvidt innsatsen vil trappes ned gjennom helgen.