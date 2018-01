HENTET OPP: Lørdag fant politiet det som nå er bekreftet er Janne Jemtland i vannet i Glomma. Foto: Jørgen Braastad/VG

Bekrefter at Janne Jemtland er funnet

Publisert: 16.01.18 16:10

BRUMUNDDAL (VG) Det var tobarnsmor Janne Jemtland (36) som ble funnet i Glomma ved Eidfoss bru lørdag.

Det bekrefter den foreløpige obduksjonsrapporten av den døde kvinnen.

Innlandet politidistrikt skriver i en pressemelding tirsdag ettermiddag at de fremdeles ikke kan si noe om dødsårsaken til Jemtland, men at de vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt i etterforskningen.

Hennes ektemann (46) ble fredag pågrepet og siktet for forsettlig drap på tobarnsmoren. Siktelsen ble søndag utvidet til også å gjelde falsk forklaring i forbindelse med Jemtlands forsvinning 29. desember i fjor .

Det var lørdag ettermiddag at politiet hentet opp en død kvinne fra bunnen av Glomma ved Eidsfoss bru i Våler kommune.

Det rettede søket skal ha blitt gjort med bakgrunn i opplysninger som Jannes ektemann selv skal ha gitt i avhør etter pågripelsen.

Stedet hvor Janne Jemtland ble funnet, ligger over åtte mil fra ekteparets bolig.

Politiet har nå en teori om hvordan ektemannen skal ha drept tobarnsmoren, men de ønsker ikke å kommentere noe rundt dette – heller ikke om de har funnet noe motiv for drapet.

– Vi besitter en teori som danner grunnlag for en drapssiktelse. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn i detaljene rundt dette, har politiadvokat André Lillehovde van der Eynden tidligere uttalt .

Ektemannen nekter straffskyld etter siktelsen. Han ble mandag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De to første ukene må han sitte i full isolasjon, og han vil heller ikke ha tilgang til aviser eller medier gjennom de fire ukene.

– Slik situasjonen er nå så at aksepterer han at politiet trenger tid til å etterforske saken, sier forsvarer Ida Andenæs.