Fylkesordfører i Hedmark Dag Rønning (Sp)

Fylkesordfører trekker seg

Publisert: 12.01.18 11:02

Fylkesordfører Dag Rønning (Sp) i Hedmark trekker seg fra vervet sitt etter flere varsler om «upassende oppførsel».

Rønning oppgir i sin søknad om fritak fra vervet som fylkesordfører at han er blitt konfrontert med at det har kommet reaksjoner på hans atferd i sosiale sammenhenger der yngre og eldre politikere har møttes.

Han sier videre at han har utvist dårlig dømmekraft i enkelte situasjoner.

Støtter avgjørelsen

Søknaden vil bli behandlet på et møte førstkommende mandag, men fylkesråd Aasa Gjestvang sier hun støtte avgjørelsen om å søke fritak.

– Det står respekt av å ta konsekvensen av sine handlinger på denne måten, sier Gjestvang i en pressemelding.

Yngre jenter

Gjestvang bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at det er snakk om upassende oppførsel overfor yngre jenter.

– Disse varslene er tatt på alvor, og har blitt underlagt en grundig behandling hvor det også har vært dialog med berørte og varslere. Det er i denne prosessen også kommunisert tydelig hva slags forventninger som må stilles til den som innehar ledende verv som folkevalgt i Hedmark fylkeskommune, heter det i pressemeldingen.

Flere varsler

Fylkesråden sier ifølge Hamar Arbeiderblad at det er snakk om flere enn ett og færre enn fem varsler, og at det første av dem kom i 2015. Det siste varselet skal ha kommet høsten 2017.

– Han ble ikke presset til å gå. Dette var hans avgjørelse, sier Gjestvang til avisen.

Hun bekrefter likevel at det har vært «en dialog» med fylkesordføreren før han valgte å fratre.

Sp-ledelsen orientert

Partisekretær Knut M. Olsen i Senterpartiet bekrefter at partiledelsen ble gjort oppmerksomme på varslene ved juletider.

– Vi ble orientert om det som skulle skje i dag. Jeg finner det klokt at Rønning søkte om fratredelse, og har inntrykk av at fylkeskommunen har håndtert dette på en god måte, sier Olsen.

– Senterpartiet ble gjort oppmerksom på dette av Hedmark fylkeskommune. Dette er håndtert av fylkeskommunen som arbeidsgiver. Vi er orientert om saken, og for oss ser det ut som om saken er håndtert slik varsler har ønsket.

Er du kjent med om varselet kommer fra Sp-medlemmer?

– Det vil jeg ikke gå inn på. Det er uansett leit at en slik sak kommer i Senterpartiet. Samtidig er det bra at menneskene som varsler, blir tatt på alvor. Men vi har ikke fått dette varselet til oss som partiorganisasjon, svarer Olsen.

– Har dere gjort egne undersøkelser rundt Rønning etter at dere ble kjent med varslersaken?

– Nei, det burde vi kanskje ha foretatt oss. Men jeg har tillit til at dette er skikkelig håndtert av Hedmark fylkeskommune.

Nestleder: Veldig trist

Nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim i Senterpartiet sier dette til VG kort tid etter at hun er kjent med saken fredag formiddag:

- Dette skjer i alle partier. Jeg er glad for at det kommer til overflaten, at det får konsekvenser og at #metoo setter spor i politiske partier. Dette er selvsagt veldig trist, men vi må alle lære av dette, sier Tvinnereim som ellers ikke vil kommentere saken nærmere.

Dag Rønning (Sp) har vært fylkesordfører i Hedmark siden 2011. Han var ordfører i Engerdal fra 2003 til 2007. Fylkeskommunen opplyser at Rønning er sykmeldt. Han har ikke besvart VGs henvendelser.