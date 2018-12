JULAFTEN: Slik blir været trolig på julaften. Blå og røde fargetoner er nedbør (rød er moderat til kraftig nedbør). Grønnfargene viser hvor nedbøren kommer som snø. Foto: STORMGEO

Slik blir juleværet

INNENRIKS 2018-12-16T12:49:48Z

Blir det en hvit jul i år? Det er de store spørsmålet, og mye tyder på at det blir fint julevær over det meste av landet.

Publisert: 16.12.18 13:49

I dag er det bare en uke til «Grevinnen og hovmesteren» kommer på TV, og julefreden senker seg over landet. I år faller juledagene i forbindelse med helg, og det betyr lang julefeiring for de fleste. Da er jo spørsmålet om det blir en kald og fin jul, og om det blir fine forhold for dem som vil gå på ski.

Stig-Arild Fagerli, vakthavende meteorolog i StormGeo , mener det er fullt mulig å si noe om været neste helg. Og, mye tyder på at det blir finest vintervær i nord, mens Sør- og Østlandet trolig vil få mest snø.

– Hvordan er situasjonen i dag?

– I nord er det en høytrykkssituasjon, med fint og kjøling klarvær. I Sør-Norge har det blåst opp til storm langs kysten lengst sør ned til Agder-fylkene tidlig i dag. Ved Eigerøya ved Egersund er det nå full storm, mens det er liten storm ved Utsira fyr. Også i fjellet i Sør-Norge er det kraftig vindvær opp mot storm styrke og det blåser liten storm ved Hallingskeid, sier Fagerli.

Meteorologen sier stormen avtar utover ettermiddagen og kvelden i dag.

– Det vil bli betraktelig mindre vind i fjellet i løpet av kvelden, men det vil fortsatt være kuling. Det kommer litt nedbør i områdene fra Agder-fylkene og oppover langs kysten kan komme som snø litt innover i landet.

Skal du over fjellet? Sjekk situasjonen ved fjellovergangene her

Slik blir juleværet

Dette er Fagerlis prognose for været utover uken som kommer og til og med 24. desember:

Nord-Norge:

– Vi har et høytrykk over Russland som strekker en høytrykksrygg nordvestover mot Nord-Norge. Det vil trolig holde seg stabilt i hvert fall utover uken i nord. Inn i julehelgen er det litt mer utrygt og prognosene viser at det kan komme litt nedbør fra vest. Det vil uansett bli en værtype der nedbøren sannsynligvis vil falle som snø.

Midt-Norge:

– Midt-Norge blir liggende litt mer i utkanten av høytrykksryggen. Det er litt usikkert, men landsdelen vil mest sannsynlig få glede av det høytrykket som ligger i nord en god del av uken. Det vil fortsatt være en kjølig værtype og det er ikke stor sjanse for direkte mildvær, men kysten vil kunne få noen plussgrader. Prognosene viser foreløpig opphold på lille- og julaften.

Vestlandet:

Normalt kommer vinden ifra havet, men i uken som kommer, vil den sannsynligvis komme inn fra sørøstlig retning som betyr at det blir litt kaldere enn normalt i alle fall for dagene som leder opp til julaften. På kysten av Vestlandet blir det mindre sjans for nedbør enn I sør og øst.

Sør og øst:

Vinden kommer fra sør og sørøst og Østlandet blir mer utsatt for nedbør som kommer som regn langs kysten, men innover i landet vil det komme snø. Det er en del usikkerhet om vinden etter hvert vil snu, men akkurat nå ser ut til at fortsatt vil få sør-sørøstlig vind med temperaturer ikke så veldig langt fra normalen og muligheter for nedbør lille julaften og julaften i sør.

Så mye snø blir det

Meteorolog Fagerli, mener det kan bli gode skiforhold i julen, i hvert fall litt høyere i landet.

– Høyt til fjells blir det snø og det er der du er sikret fine forhold. I midten av kommende uke blir det mildt i Sør-Norge, men mot helgen blir det kaldere igjen Nedbøren som kommer, vil komme som snø de fleste steder, sier han.

Fra i dag til torsdag er det lite nedbør langs kysten men i fjellene i Telemark og fjellene i Sør-Norge kan det komme opp mot en halvmeter snø og det kommer mest i fjellene i Telemark. Det kommer litt snø i Midt-Norge i starten av uken, men bare i underkant av 10 cm i Trøndelag og oppover mot Nordland. I nord er det lite nedbør og lite snø i vente på grunn av høytrykksryggen som ligger der, ifølge Fagerli.