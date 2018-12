HOVEDPREMIEN: En heldig vinner får en bil av denne typen i «Finn gull i VG». Foto: Suzuki

«Finn gull i VG»: Lørdag trekkes gullbilen

INNENRIKS 2018-12-28T19:11:35Z

Årets fjerde hovedpremie i «Finn gull i VG» deles ut i morgen.

Publisert: 28.12.18 20:11 Oppdatert: 28.12.18 20:25

De siste månedene har VG-leserne fått muligheten til å vinne daglige premier på 1000 kroner, og 10.000 kroner i ukentlige trekninger.

I morgen trekkes hovedpremien - en Suzuki Swift 4x4 Hybrid til en verdi av 250 000 kroner - for fjerde gang i år. Helt frem til trekningen er det mulig å sikre seg koder som kan gi gevinst.

– Leserne våre har vist en enorm interesse for konseptet «Finn gull i VG»! I 2018 har mer enn 1,1 millioner koder blitt sendt inn. Vi har trukket en ny gullvinner hver dag og mer enn 830 gullbarrer er delt ut. Tre heldige vinnere har vunnet hver sin bil, og i morgen skal jeg ringe en ny heldig bilvinner! Den telefonsamtalen gleder jeg meg til! sier Jan-Christian Walle, kjedesalgssjef i VG, til VG.

Slik kan du være med i konkurransen:

Et eller annet sted i papiravisen vil du kunne finne en kode. Den kan ha gjemt seg hvor som helst i VG, men gjenkjennes ved at det er bilde av en gullkiste med overskriften «Du fant gull». Her ligger dagens kode med en forklaring på hvordan du sender denne inn til VG på SMS.

Hver kode gir deg et lodd, og jo flere lodd du har, jo større sjanse er det for at det er nettopp du som stikker av med en ny bil.

Hvis du abonnerer på VG pluss kan du også finne dagens kode . Mer informasjon om konkurransen kan du finne HER.