VIND: E134 over Haukeli er stengt tirsdag morgen. Flere fjelloverganger står i fare for å bli stengt ut over dagen. Foto: Statens vegvesen / NTB scanpix

Flere stengte veier og sterk vind nyttårsmorgenen

Det gufne nyttårsværet preger trafikkbildet i både vest og øst. I morgentimene er flere fjelloverganger enten stengt eller værutsatt, og E16 mellom Bergen og Voss er stengt.

Den kraftige vinden som lenge truet nyttårsfeiringen på Vestlandet er som ventet på vei østover tirsdag morgen. Ifølge vakthavende meteorolog Roar Inge Hansen i Storm Geo har været oppført seg omtrent som det var varslet på forhånd.

– Fra tirsdag formiddag kommer sterk vind inn over Trøndelag, og nærmer seg også Østlandet senere på dagen. Det er også kraftige vindkast på Sørlandet. Ikke direkte storm, men det blir storm i kastene, sier Hansen.

Tirsdag morgen er det fortsatt oransje farenivå på Meteorologisk institutts værvarsel for Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark. Her kan det ventes vindkast opp mot 25 m/s utover dagen, samtidig som det verste været avtar på Vestlandet i 14.00-tiden.

E16 forblir stengt

Vindkastene har pisket over Vestlandet gjennom natten, og det vil sette sitt preg på trafikkbildet.

– Vi får melding om mye falne trær og ras, og E16 mellom Voss og Trengereid er stengt, noe som har påvirkning på trafikken inn til Bergen. Ved Nakkagjeltunnellen har det gått et større ras som må sjekkes av geolog, så det kan vare en stund, sier Tina Fjeldavli ved Vegtrafikksentralen Vest.

En rekke fergesamband i de fire vestlandsfylkene er også innstilt i morgentimene som følge av været.

– Det er lignende forhold i Sogn og Fjordane, og E39 ved Skredestranda er fortsatt stengt. Det er ganske mye over hele Vestlandet nå, sier Fjeldavli.

På Sørlandet er over 1000 husstander uten strøm tirsdag morgen, på grunn av den sterke vinden, skriver Agderposten . I tillegg har det kommet en rekke meldinger om stengte veier som følge av veltede trær. Særlig indre strøk er utsatt, ifølge Meteorologisk institutt.

– I indre strøk i Møre og Romsdal er det i tillegg meldt mye nedbør, og det er såpass kaldt at det meste vil komme som snø. Opp mot 70 mm nedbør kan gi store trafikale problemer, sier meteorolog Hansen.

Kolonnekjøring i fjellet

Det er også tøffe forhold i fjelltraktene. Det preger biltrafikken, med kolonnekjøring og stengte fjelloverganger flere steder.

Mens RV 15 over Strynefjellet lenge var stengt for personbiler, er overgangen stengt for all trafikk per 09.40.

– På E6 ved Dovrefjell er det ventet økende vind, og her kan det også bli stengt på kort varsel. Det samme gjelder RV 27 over Venabygdsfjellet, sier trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm ved Vegtrafikksentralen i øst.

E16 over Filefjell er fortsatt åpen. Wahlstrøm forteller at det har gått flere ras i området, og at flere tunneler er stengt.

Ifølge Vegtrafikksentralen er det foreløpig kolonnekjøring over RV 52 Hemsedal og RV 15 Strynefjellet. Det samme gjelder RV 9 ved Haukeli.

