KUNDEKLAGE: Den svenske butikkjeden fikk inn flere klager på Facebook-siden sin. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hennes & Mauritz legger seg flate etter kundeklager

INNENRIKS 2018-12-31T05:44:37Z

Flere kunder sier de ikke får byttet julegavene med byttelapp fordi Hennes & Mauritz-butikker krevde kvittering i tillegg.

I romjulen har den svenske butikkjeden fått inn flere klager på den norske Facebook -siden sin. Flere kunder har skrevet at de ikke har fått byttet julegavene - til tross for at de hadde byttelapp.

Lørdag skriver en kvinne på Facebook at hun fikk en jakke i julegave, men allerede hadde kjøpt en tilsvarende jakke fra før av.

«Når vi i dag forsøkte å bytte den, fikk vi til svar at dere ikke kunne bytte den uten kvittering, selv om den er merket med en gavelapp hvor det står at julegaver byttes innen 31.01», skriver hun.

Flere kunder har reagert på lignende hendelser. Kundene sier at de ikke har fått byttet inn julegaver fordi de ikke har hatt kvittering tilgjengelig, selv om de har hatt byttekort.

«Enten må dere tilbake til gamle bytteregler, ellers må dere lære de ansatte at de må feste kvittering på hver enkelt vare», skriver en annen kunde.

VG har også vært i kontakt med en kvinne som sier hun ikke fikk byttet julegaven på grunn av mangel på kvittering, til tross for at varen hadde byttelapp.

– Må beklage

Når VG tar kontakt med Hennes & Mauritz, legger butikkjeden seg flate etter kundeklagene.

– Til vanlig ber vi om kvittering eller gavekvittering ved å bytte varer. Men i forbindelse med julen, kan man bytte eller motta tilgode-kort mot klistremerke med «julegaver kan byttes til 31.01» uten kvittering eller gavekvittering til full pris i hele januar, skriver kommunikasjonssjef Kristin Fjeld i en e-post til VG.

Fjeld beklager overfor kundene som har opplevd å bli avvist i butikkene.

– Vi beklager så mye igjen og vil nå i kveld minne alle butikkene våre på retningslinjene. De kundene som ikke har fått byttet til tross for klistremerke, kan kontakte butikkene igjen, så vil de selvsagt få ordnet dette, avslutter hun, og legger til at kundene også kan kontakte dem på e-post.

