SENTRALT: På dette kartet har politiet markert fire steder i Oslo der de mener den siktede har overfalt kvinner. Foto: Hallgeir Vågenes

Siktet for kvelningsoverfall på kvinner: Politiet ber trolig om forvaring

INNENRIKS 2018-12-16T08:56:47Z

Etterforskningen av mannen som er siktet for å ha overfalt flere unge kvinner i Oslo sentrum er tilnærmet ferdig, og saken sendes etter planen til statsadvokaten før jul.

Det opplyser politiadvokat Pål Fredrik Hjorth Kraby til VG.

I slutten av november ble varetektsfengslingen av 37-åringen forlenget. I kjennelsen fra Oslo tingrett går det frem at påtalemyndigheten har opplyst at det ligger an til at til at de innstiller på forvaringsdom når saken oversendes til statsadvokaten.

– Spørsmål om muligheten for forvaring vil være et sentralt tema i innstillingen, sier Kraby.

Mannen ble først pågrepet 11. juni etter en fem måneder lang etterforskning som politiet holdt hemmelig. Da saken ble kjent, opplyste politiet at den tidligere voldtektsdømte mannen var mistenkt for 14 forhold.

Erkjenner kveling

Nå sier politiet at saken når den sendes til statsadvokaten vil ha minst fem fornærmede.

– Siktede har i forbindelse med fengslingsmøtene vært siktet for overgrep mot seks kvinner. Prosjektet omfattet på det meste over ti fornærmede, og det foretas fortsatt vurderinger med tanke på eventuell utvidelse av siktelsen, sier politiadvokaten.

Den siktede 37-åringen har erkjent at han har overfalt kvinner ved å følge etter dem på vei hjem på natten for så å kvele dem. Han nekter imidlertid for at handlingene har vært seksuelt motivert.

– Med bakgrunn i siktedes modus og tidligere historikk, er politiet av en annen oppfatning, sier Kraby.

Tilregnelig

De rettspsykiatrisk sakkyndige som har observert mannen mener at han er tilregnelig, men påpeker samtidig at han har en høy risiko for fremtidig vold dersom han ikke får behandling og jobber med sin voldsproblematikk.

Om risikoen for fremtidig seksuell vold mener de sakkyndige ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett at den er moderat. Men her tas det forbehold: Dersom retten finner den siktede skyldig i gjentatte voldtektsforsøk, vurderes det at det er svært høy risiko for fremtidig seksuell vold.

Bistandsadvokat Hege Solomon forsvarer en av de fornærmede i saken. Hennes klient var ikke klar over at hun hadde blitt voldtatt før politiet tok kontakt i sommer . De kunne fortelle at de på siktedes datamaskin hadde funnet en video som viste 37-åringen begå en sovevoldtekt mot henne.

Den fornærmede kvinnen, som var en venninne av 37-åringen, opplever saken som en stor belastning, opplyst Solomon.

– Dersom han blir tiltalt etter siktelsen og senere dømt, mener jeg forvaring bør vurderes, sier bistandsadvokaten til VG.

Bistandsadvokat Lina Stormoen ønsker ikke å kommentere saken.

37-åringens forsvarer Sidsel Katralen har ikke besvart VGs henvendelser.