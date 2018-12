TRYKK: Gardermoen hadde 100.000 reisende innom i fredag før jul, forteller Avinor. I dag skal det komme knappe 60.000 reisende innom. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Slik er juleutfarten for fly, bane og vei

INNENRIKS 2018-12-22T10:13:10Z

Fly- og togtrafikken nådde toppen fredag før jul, forteller Avinor og NSB. De forteller at trafikken stort sett er i rute, og at julefreden er i ferd med å senke seg.

Bortsett fra trøbbel på Sørlandsbanen, et Norwegian-passasjerene som strandet på Værnes, og drone-kaos på Gatwick , så går juletrafikken stort sett etter skjema. Den store utfartsdagen for juletrafikken var fredag.

I dag er det ventet langt roligere forhold på både fly, tog og langs veiene.

– Går mot rolig jul

Juletrafikken har gått stort sett gått rolig for seg på alle Norges flyplasser, melder Avinor.

– I dag blir noe trykk i morgentimene, før det roer seg ned utover dagen. I går var den store dagen, med rundt 100.000 reisende fra Oslo og 250.0000 på landsbasis, forteller Kristian Løksa, som er kommunikasjonssjef i Avinor.

Løksa sier at det nå går det mot rolig jul for deres del.

– I dag er det ventet cirka 57.000 reisende fra Oslo, som er lavere enn en vanlig lørdag. Vi har ikke noe ekstra beredskap for den kommende juletrafikken, sier Løksa.

– Har flytrafikken hentet seg inn etter at Gatwick måtte stenge onsdag og torsdag?

– Det er selvfølgelig utfordringer for dem som skal til London, men det er ikke store konsekvenser i Norge i det hele tatt, svarer Løksa.

– Håp om billetter

Også for NSB var hovedtrykket på fredag, og de fleste togene har vært fylt opp med passasjerer, melder NSB.

– Vi hadde 13.000 passasjerer på våre lange distanser i går, og på korte distanser var det langt flere, selvfølgelig, sier Åge-Christoffer Lundeby, som er pressesjef i NSB.

– Mange tog er fulle, men hvis du ikke har bestilt billett og har reisebehov, så kan avbestillinger gjøre at du finner en billett på ønsket avgang, sier Lundeby.

Hvis du først er ute på reise, så anbefaler han deg om å beregne god tid, pakke kompakt og ta vare på bagasjen.

– Det er begredelig hvis noe tar feil koffert. Jeg har ikke hørt rapporter om tyveri, men det er typisk i slike høytider, sier Lundeby.

I går var det litt trøbbel i togtrafikken, da Sørlandsbanen, som var stengt fra formiddagen og fram til rundt kvart over tre. På Gardermobanen gjorde en sporfeil at et spor mindre var i bruk, som ga noen forsinkelser.

– Men i alt i alt har trafikken gått normalt for seg hittil. Vi har beredskap med å bestille busser dersom det skulle bære behov, men ellers har vi ikke noe ekstra beredskap, avslutter Lundeby.

Åpne veier

Utfarten langs veiene har stort sett gått fredelig for seg lørdag. Men blant annet Vegtrafikksentralen vest ber deg å sjekke vær- og førermeldinger, før du legger ut langs veiene.

Her kan du sjekke trafikkmeldingene fra Vegvesenet.

En av hendelsene det meldes om, er at fylkesvei 51 over Valdresflye i Oppland stenges julaften, før den åpnes igjen dagen etter.

– Valdresflye stenges julaften klokken 16 fram til 1. juledag klokken 12, opplyser Vegtrafikksentralen Øst på sin Twitter lørdag morgen.

I helgen er viser værmeldingen stort sett opphold sør i Norge, men at det kan komme noe snø fra Trøndelag og nordover.