KALDT UTE, MEN VARMT INNE: Oppvarming av husholdning står for omtrent 55 prosent av strømforbruket. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Strømprisene i været - slik reduserer du regningen

Publisert: 28.02.18 18:23 Oppdatert: 28.02.18 19:00

I vintermånedene får mange hakeslepp når de får strømregningen. VG har snakket med et knippe eksperter som hjelper deg med å finne den billigste strømleverandøren og gir deg de beste sparetipsene.

– Det er på mange måter en perfekt storm som treffer norske strømkunder akkurat nå, forklarer Gulbrand Øverbye bak sammenligningtjenesten strøm.no og forklarer:

– Den kalde vinteren har gjort at spotprisen har økt med tosifret prosentantall over hele landet siden i fjor, nye regler for elsertifikater øker prisen på dette med 12,4 %, nye strømmålere har gitt flere en negativ overraskelse. Samtidig viser nettleien ingen tegn til å falle.

Forbered deg på saftig regning

Jens Regnström, leder i den konkurrerende sammenligningstjenesten elskling.no , forteller at man må forberede seg på en økning på strømprisen i februar. Hvis man tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig enebolig med et forbruk på 20.000 kWh i løpet av året, så vil fakturaen vise 500 kroner mer i februar i år sammenlignet med den samme måneden i fjor.

– Dette er kun strømprisen, og en eventuell økning i forbruket er ikke tatt med i dette regnestykket. Det forventes et betydelig høyere forbruk i år enn i fjor på grunn av kulden, forklarer Regnström.

Fakta Gjennomsnittlig enebolig på 150 kvadratmeter med et årlig forbruk på 20 000 kWh: Februar 2017: Gjennomsnittskostnad på 98,2 øre/kWh kraft og nett i alt inkludert avgifter. Det blir ca. 3500 kroner.

Februar 2018: Gjennomsnittskostnad på 110 øre/kWh kraft og nett i alt inkludert alle avgifter. Det blir ca. 4000 kroner. Kilde: Elskling.no

Dermed vil strømregningen sannsynligvis gi mange hakeslepp.

– 40 prosent av hele årsforbruket blir gjort i det første kvartalet av året når det er kaldest. Og februar i år har vært veldig kaldt, sier han.

Hva er billigst?

Strømprisen varier fra hvor i landet du bor, hva slags avtale du ønsker og hva slags husholdning du bor i. Den aller beste strømleverandøren og avtalen er derfor varierende.

Fakta Utvikling i strømpriser de siste fem årene: Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh) 2012: 81,2 øre per kilowattime

2013: 88,3 øre per kilowattime

2014: 83,7 øre kilowattime

2015: 81,9 øre per kilowattime

2016: 91,8 øre per kilowattime

2017: 96,5 øre per kilowattime

Kilde: SSB

Ekspertene råder til å finne den leverandøren og avtalen som passer best din husholdning og lommebok. Nettleien kan man ikke gjøre noe med – den er lik i ditt område uavhengig av hvilken leverandør du velger å benytte deg av.

Hilde Uthaug, Daglig leder for Forbrukerrådets nettside Strømpris.no, råder folk til å være nøye i sitt valg.

– Ikke gå for det som ser billigst ut, ta en grundig sjekk, og bruk god på å finne det tilbudet som passer deg best.

– Ofte prøver strømselskaper å selge inn andre avtaler i abonnementet. Bruk sider som strømpris.no til å finne ut hvilket abonnement som passer best for deg og din bolig, sier hun til VG.

Fakta Slik finner du din billigste strømleverandør: Gå inn på strømsammenligningstjenestene strømpris.no, elskling.no eller strøm.no.

Fyll inn ditt postnummer eller adresse. Nettstedene har informasjon over hvilke leverandører og avtaler som er tilgjengelig i ditt område.

Du kan velge mellom spotpris, fastpris eller variabelpris. Spotpris blir regnet som det mest gunstige over tid. Fastpris kan være best hvis du ikke ønsker store overraskelser.

De ulike nettstedene vil at du skal fylle inne forskjellig informasjon får å gi deg det beste tilbudet, som årlig strømforbruk og betalingsmetode.

Ekspertene vi har snakket med anbefaler en avtale med spotpris.

– Spot er vanligvis gunstigst over tid. Dette kan på mange måter sammenlignes med å binde renten på boliglånet. Du kan ha flaks ved å binde renten eller inngå en fastprisavtale på strømmen på riktig tidspunkt, men både banker og strømselskaper tar seg betalt for å ta den risikoen og over tid går ikke det regnestykket i kundens favør, forklarer Øverbye fra strøm.no.

Det er derfor billigst å velge spot hvis man ikke er avhengig av forutsigbare priser.

– Men om man har en økonomi som ikke tåler store utslag som det vi ser i strømmarkedet nå kan det jo være fornuftig å sikre seg. Variabel er en hybrid mellom spot og fast, så kan på en måte ses på som å binde renten på deler av boliglånet, sier han.

– Kunder med fastpris kan sove godt nå, men de slipper ikke helt unna for når det er kaldere bruker vi mer strøm og da blir det dyrere, legger Regnström fra elskling.no til.

Terje Hamre, markedsdirektør i Norsk familieøkonomi, ber folk være obs på useriøse aktører.

– De reklamerer med priser som er for gode til å være sanne, og så binder du deg til en avtale med ekstreme vilkår, sier han og legger til:

– Vi får en rekke henvendelser om dette i året. Familier binder seg til strømavtaler som de ikke kommer seg ut av.

Hvordan redusere forbruket?

Hvis strømregningen er for høy er det flere måter man kan redusere forbruket på. Det sier daglig leder for strømpris.no, Hilde Uthaug, til VG.

For en gjennomsnittlig bolig er det oppvarming som er mest energikrevende. Forbrukerrådet anslår at 55 prosent av strømmen brukes til oppvarming.

– Man kan senke temperaturen i rom man ikke bruker så ofte. Jeg anbefaler også å senke temperaturen i hele huset om natten, sier Uthaug.

Oppvarming av vann står for 15 prosent av strømforbruket. Uthaug mener det lønner seg å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin, istedenfor håndvask.

– Det krever mye energi å varme opp vann. Elektronikk gjør det på en mer energisparende måte.

Mange tror at belysning er kostbart, men ifølge Forbrukerrådet går kun ti prosent av strømforbruket til belysning. Det anslås også at ti prosent går til bruk av teknisk utstyr, som mobil og tv.

Uthaug mener det ikke er noen snarveier til en rimeligere strømregning.

– Det handler rett og slett om å bruke mindre strøm, sier hun til VG.

Regnstrøm fra elsking.no peker også på at å fyre med ved kan være et billig alternativ til å elektrisk oppvarming.

– Hvis man har mulighet til å bruke ved burde man gjøre det. Og det er det nok mange som gjør, da det er utsolgt for ved flere steder i landet. Men det er viktig å finne gode salgssteder – unngå bensinstasjonene, det blir veldig dyrt.

Engasjer energirådgiver

Ifølge Enova er hus som er bygd før 1990 mer utsatt for kulde enn nyere hus. Markedssjef for bygg og energisystem i Enova, Anna Barnwell, sier at hvis man har høyt energibruk burde man ta kontakt med en energirådgiver som kan kartlegge mulige energitiltak i boligen.

Fakta Her er Enovas seks råd for lavere strømregning 1. Senk temperaturen 2. Styr temperaturen automatisk 3. Monter tettelister 4. Spar på varmtvannet 5. Etterisolere boligen 6. Bytt oppvarmingskilde

– En energirådgiver gjør en vurdering av mulige tiltak, som for eksempel etterisolering av yttervegger, tak, utskifting av gamle vinduer og installasjon av balansert ventilasjon. Mye energi forsvinner hvis boligen ikke holder på varmen, dette gjelder spesielt eldre boliger, sier hun til VG.

Anna Barnwell mener det lønner seg å sjekke boligen før vinterkulda slår inn.

– Et kaldt hus på vinteren er et tegn på at huset har behov for noen forbedringer. Gjør tiltak som monner på sommeren, på den måten slipper man en ubehagelig strømregning på vinteren. Et energieffektivt hus gir godt inneklima hele året, ikke bare på de kalde dagene, sier hun.

Beregninger fra Enova viser at forskjellen på en godt isolert og dårlig isolert bolig kan være på 2000 kroner i strømutgifter i måneden når det er 10 kuldegrader.

Det er i hovedsak to ting man kan gjøre for å redusere energiutgiftene. Enten må man gjøre noe med varmebehovet, eller så kan man gjøre noe med oppvarmingskilden. Gjennom flere selskaper, blant andre Enova, har man rett til støtte til energieffektiviserende tiltak.