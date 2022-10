Domene er et administrativt delområde i et datasystem eller datanettverk. På internett brukes domene eller domenenavn om en organisasjons unike navn på internett, for eksempel ibm.com eller telenor.no. De siste bokstavene i et domenenavn (her .com og .no) hører til et begrenset antall toppnivådomener. Disse faller i to grupper, de generiske som «.com» (kommersielle foretak), «.net» (nettverk) og «.org» (ikke-kommersielle organisasjoner), og de nasjonale som «.no» (Norge) og «.se» (Sverige).

Kilde: Store norske leksikon