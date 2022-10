Handelshøyskolen BI har fått godkjent en mastergrad i forretningsjus. Tidligere var det noen få universiteter som hadde monopol på denne utdanningen.

Jusstudenter krever svar om nye mastergrader

BI har fått tillatelse til å utdanne jurister på masternivå, og dermed er det gamle monopolet på prestisjestudiet brutt. Nå krever etablerte jusstudenter svar om fremtiden.

Publisert: Nå nettopp

Frem til nå har studenter som drømmer om jus og et liv som advokat, konkurrert om plasser med høye karakterkrav ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Om kort tid faller monopolet, når BI får lov å opprette en mastergrad for forretningsjus. I tillegg jobber Universitetene i Agder og i Stavanger med lignende søknader.

I sommer fikk de først nei – men ga ikke opp – og nå har altså BI fått ja. Det er delte oppfatninger blant studentene – i fjor ble det startet en underskriftsaksjon mot «frislippet».

– Blir for spredt

Den største foreningen for jusstudenter sier at konkurranse kan være positivt, men ber om svar på flere spørsmål om de nye studiene.

– Det er ikke utredet hva behovet for jurister i fremtiden vil være. Vi ser også med bekymring på at undervisningskreftene blir for spredt. Det kan ikke være en ønskelig situasjon at opprettelsen og godkjennelsen av nye studietilbud skal gå på bekostning av de eksisterende masterstudiestedene, sier leder i Juristforbundet-Student, Johannes Ørn Thorsteinsson.

Leder i Juristforbundet-Student, Johannes Ørn Thorsteinsson.

Han opplyser at de er bekymret for finansieringen.

– Det er heller ikke kommunisert noe rundt hvordan eventuelle nye studieplasser på andre offentlige utdanningsinstitusjoner skal finansieres og om dette skal gå på bekostning av eksisterende studieplasser i Tromsø, Oslo og Bergen.

– Bekymret for kvaliteten om noen år

I fjor startet jusstudenter ved Universitet i Bergen en underskriftsaksjon for å stoppe utvidelsene, som de mente ville svekke utdanningen.

En av initiativtagerne var Jennifer Brunkow, hun sier i dag dette:

– BI utdanner jurister med fokus på det private marked, med andre ord er sannsynligheten liten for at ferdigutdannede studenter vil gå inn i forskermiljøet for å styrke fremtidens fagmiljø. Det utdannes altså enda flere jurister, uten at fagmiljøet blir styrket. Spørsmålet blir da: hva skjer med kvaliteten på utdanningen om noen år? Fordi dette handler ikke bare om her-og-nå, men er minst like viktig for fremtiden, sier Brunkow.

Jennifer Brunkow studerer jus ved Universitet i Bergen. Hun var med på å starte en underskriftsaksjon i fjor.

Positivt med flere fagmiljøer

Det er NOKUT som har vurdert om BI sitt utdanningsopplegg oppfyller kravene i lover og forskrifter. NOKUT er en forkortelse for «Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen» – og er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Tilsynsdirektør Nina Waaler, sier de har klare rammer for hva de skal vurdere:

– NOKUT vurderer ikke behovet, men kvaliteten på utdanningsprogrammet. Når det er sagt, har Juristforbundet selv gått ut i 2021 og sagt at det er for få jurister i norske kommuner. Så behovet har de selv undersøkt, sier Waaler.

Nina Waaler, tilsynsdirektør i NOKUT.

På spørsmål om fagmiljøene blir for spredt, svarer Waaler slik:

– Kravet er blant annet at studiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø, med tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse innenfor studietilbudet de ulike retningene. I søknaden fra BI er alle disse kravene oppfylt. Jeg tror flere fagmiljøer kan være positivt, sier Waaler.

Handelshøyskolen BI sine lokaler i Nydalen i Oslo.

BI er forelagt studentenes bekymringer om de nye studiene. Instituttleder for rettsvitenskap og styring på BI, Morten Kinander, svarer slik:

– Konkurranse og revitalisering er sunt. Vi er glade for NOKUTs beslutning og ser fram til å tilby en mastergrad i jus, sier Kinander.