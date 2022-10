BEKLAGER: Politidirektør Benedicte Bjørnland beklager til fetteren, hans familie og de etterlatte.

Politidirektøren og Riksadvokaten: − Beklager

En ny mann er tiltalt i Tengs-saken. Nå beklager politidirektøren, Riksadvokaten og daværende Kripos-etterforskningsleder overfor Birgittes fetter som først ble dømt for drapet.

– På vegne av politiet vil jeg beklage til fetteren, hans familie og de etterlatte, skriver politidirektør Benedicte Bjørnland i en e-post til VG.

Det ble mandag kjent at Johny Vassbakk (52) er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy 6. mai 1995.

– Drapet på Birgitte Tengs er en dypt alvorlig sak som har gjort inntrykk på mange. Når overordnet påtalemyndighet nå har meddelt at det er tatt ut tiltale overfor en 52 år gammel mann, så er det et steg nærmere en endelig konklusjon i saken. Det er ingen tvil om at saken må ha vært en betydelig belastning, uttaler Bjørnland.

Også Riksadvokat Jørn Maurud sier til NRK at han beklager de belastningene fetteren og hans familie har vært påført. VG har ikke lyktes i å få kontakt med ham mandag.

Fetteren ble dømt for drapet, men senere frikjent. En erstatningsdom til Tengs’ foreldre har imidlertid hengt ved ham hele livet.

–Jeg begynner å se konturene av at folk behov for å rydde opp og setter voldsomt pris på at folk beklager, sier fetterens far Jakob til VG mandag etter at både politidirektøren og Ridsadvokaten har kommet med sine beklagelser mandag.

Men faren legger til:

– Jeg skulle aller helst sett at erstatningsdommen blir opphevet, og det skjer ikke med beklagelser. Da må det handling til.

LES MER: Dette kan skje med erstatningsdommen nå

I flere år har politiet etterforsket 52 år gamle Johny Vassbak fra Skudeneshavn i all hemmelighet, blant annet på grunn av et DNA-resultat fra 2019 som peker mot ham.

I september i fjor ble Vassbakk pågrepet og siktet for drapet. Han nekter straffskyld og hevder at han aldri har vært i nærheten av hverken den 17 år gamle jenta eller åstedet.

Finsal: «Katastrofal feil»

Daværende Kripos-etterforskningsleder Ståle Finsal medgir nå for første gang at arrestasjonen av fetteren var en «katastrofal feil» i den nye podkastserien «Tabbene i Tengs-saken».

Han beklager sterkt at fetteren ble arrestert og varetektsfengslet.

Finsal ønsker ikke å kommentere dette ytterligere overfor VG.

I podkastserien går journalistene Bjørn Olav Jahr og Sindre Leganger fra Svarttrost produksjoner gjennom etterforskningen av Birgitte-saken, for å finne ut av hva som gikk galt og hva som kan læres av det.

– Tidligere har denne historien alltid handlet om fetteren. Ved å se på den gamle etterforskningen i lys av dagens tiltale mot Vassbakk, kommer politiets feil enda tydeligere frem, sier Bjørn Olav Jahr.

Han har tidligere skrevet boka Hvem drepte Birigtte Tengs?, laget en TV-dokumentar for TV2 om saken, og er blant dem som kjenner Birgitte-saken best.

– Jeg må berømme Finsal for å komme med den erkjennelsen etter så mange år. Kanskje kan uttalelsen hans få en dominoeffekt. Jeg håper og tror dette vil være en vekker for mange, sier Jahr.

– En lysning

Advokat Arvid Sjødin har informert fetteren om avgjørelsen på telefon til Spania. Sjødin ble selv kjent med avgjørelsen via pressen.

– For hans del er dette selvfølgelig en lysning, men han er nokså presis på det at man må avvente domstolens avgjørelse på spørsmål om skyld, sier Sjødin til VG om fetterens reaksjon.

Selv om fetteren ble frikjent for drapet, ble han dømt til å betale erstatning i en såkalt sivil sak, der det ikke er like strenge krav til bevis. Sjødin vil når han har fått tiltalebeslutningen kontakte Agder lagmannsrett i et prosesskriv.

– Jeg vil påpeke at dette er en ny omstendighet som gjør at de er nødt til å gjøre noe i forhold til spørsmålet om gjenåpning.

– Det som er avgjørende for han er nettopp å få vekk den sivile dommen som har vært ødeleggende for han i løpet av alle disse årene. Det er det som betyr noe for han, sier Sjødin.

– Omsider

Tidligere forsvarer til Tengs’ fetter, Sigurd Klomsæt, ga fetterens far beskjeden mandag. Klomsæt sier han er svært glad for tiltalen.

– Omsider. Da jeg var forsvarer i 1998 leverte vi en liste på syv personer som var vesentlig mer aktuell til å være kandidat som gjerningsmann enn fetteren. Øverst på den listen sto Johny Vassbakk, sier han til VG.

– Dette er en god dag rettssikkerheten, fetteren og hans familie. Men en vond dag for rettssikkerheten i rettsstaten. Det var pinlig for aktører i domstoler og i påtalemyndigheten.