ERSTATNINGSDOM: Fetteren til Birgitte Tengs ble frifunnet for drapet, men dømt til å betale erstatning.

Dette kan skje med fetterens erstatningsdom

At en ny mann nå er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, kan bli avgjørende for fetterens dom.

Hele sitt voksne liv har fetteren til Birgitte Tengs jobbet for å bli kvitt erstatningsdommen.

Når en ny mann nå tiltales for drapet, kan det bety at kampen går mot slutten.

Mandag ble det kjent at Johny Vassbakk tiltales for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy, natt til 6. mai 1995. Riksadvokaten Jørn Maurud sier nå til NRK at han beklager de belastningene fetteren og hans familie har vært påført.

14 år på overtid

I 1998 ble fetteren til Birgitte Tengs frikjent for drapet på kusinen i Gulating lagmannsrett. Samtidig ble han likevel dømt til å betale erstatning til Tengs sine foreldre.

Siden den gang har fetteren kjempet for å få omgjort dommen. Flere ganger han han begjært saken gjenåpnet, men blitt avvist. Så sent som i 2020 avviste også Høyesterett saken.

Årsaken er at fristen for å gjenåpne sivile saker, slik som erstatningssaker, foreldes etter 10 år.

Det betyr at fetteren er 14 år på overtid.

10-årsfristen i tvisteloven er uten unntak, men likevel har det pågått møter mellom fetterens forsvarer og bistandsadvokaten til Birgitte Tengs sine foreldre.

Kan nærme seg frifinnelse

At det nå foreligger en tiltale på en annen mann, kan bety at fetterens erstatningsdom kanskje kan gjenåpnes likevel. Håpet til fetterens far er større nå.

– Nå er vi nære. Vi har fått sterke signaler om det. Denne dommen skal bli omgjort, vi gir oss ikke før vi lykkes med det, sier Jakob.

VG har mandag vært i kontakt med Agder lagsmannrett som skal behandle fetterens begjæring om gjenåpning.

–Hva skjer videre nå som det foreligger en tiltale?

– Jeg skal ta opp dette med partene og snakke med dem om hvordan det er er hensiktsmessig og behandle dette videre, sier førstelagmann i Agder lagmannsrett, Dag Bugge Nordén.

– Jakob sier de har fått signaler om at en tiltale vil være viktig for å kunne gjøre noe med erstatningsdommen. Stemmer det?

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover at det var greit å få en avklaring på spørsmålet om tiltale, sier Bugge Nordén.

Foreldrene skal følge rettsaken

Bistandsadvokaten til Birgitte Tengs sine foreldre sier at foreldrene nå skal følge saken mot den tiltalte mannen i retten.

– De ser frem til å høre om bevisførselen i retten gir flere om hva som skjedde med Birgitte, sier Jon Christian Elden.

På spørsmål om foreldrene har tatt stilling til fetterens ønske om å få gjenåpnet erstatningsdommen, sier Elden at de så langt ikke er å anse som part i den saken.

– Det kravet ble rettskraftig avgjort i 2003 med frafallet av kravet fra staten mot fetteren, fortsetter Elden.

Flere ønsker løsning

VG har vært i kontakt med flere professorer og eksperter innen jus som ikke kan minnes at det har oppstått en lignende situasjon tidligere.

Selv om en ny tiltale automatisk ikke vil ha betydning for fetterens erstatningsdom, er det flere som har tatt til ordet for at nettopp dette bør kunne skje.

I så fall vil det kunne avgis en frifinnende dom overfor fetteren.

– Dette er litt upløyd mark. Her er det en svakhet i systemet, sier Erling Hjelmeng, professor ved institutt for privatrett ved Universitet i Oslo.

Han sier det er vanskelig å få gjort noe med problemet uten en lovendring.

– Man har kanskje ikke tenkt på erstatningsproblematikken som like viktig å få gjort noe med, og det har blitt mer et påheng i strafferetten.

Professor Magne Strandberg ved Universitetet i Bergen er blant dem som tidligere har pekt på at fristen bør kunne omgås i slike situasjoner som fetteren nå befinner seg i.

– I tilfeller hvor utfallet til den parallelle straffesaken blir et annet enn ved forrige rettsrunde, bør man helst kunne gjenåpne erstatningssaken til tross for fristen, har Strandberg påpekt overfor VG.

– Norsk lovgivning på sitt verste

Fetterens forsvarer, Arvid Sjødin, mener 10-årsfristen må vike for menneskerettighetene.

Overfor retten har han argumentert for at norsk lov strider med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

– Denne saken viser norsk lovgivning på sitt verste, fordi det bryter med Norges forhold til folkerettslige konvensjoner, har Sjødin sagt i et tidligere intervju med VG.