SMS-VARSEL: I Danmark har de hatt suksess med fraværs-SMS. Nå vil Frp at Osloskolene skal følge etter.

Vil sende fravær-SMS til foresatte

En SMS til foreldrene er det som skal til for å få ned fraværet på ungdomsskolen og på VGS, mener Fremskrittspartiet som nå vil fremme nytt forslag.

Løsningen koster ifølge Frp i Oslo 28 øre og er verdt hver eneste krone. De mener Osloskolene må gjøre som skolene i Danmark, nemlig sende SMS til foresatte for hver gang elevene er borte.

– Det har fungert veldig bra de stedene hvor man har gjort det, i Danmark og faktisk også i Stockholm i Sverige, sier Bjørn Revil (Frp), medlem i kultur og utdanningsutvalget i Oslo bystyre.

De mener dette vil gjøre det lettere for lærere og lettere for foreldre å følge opp fraværet til de unge. I tillegg ligger det allerede et system inne for SMS-varsling i systemet «Skolemelding», som Osloskolen allerede benytter seg av.

– Med et slikt system så kan man så fange opp folk som er litt sånn på vei ut av skolesystemet, og som sliter litt med ting. Det kan fanges opp tidligere, mener Frp-eren.

Har fungert i Danmark

En fersk undersøkelse fra Danmark som VG tidligere har omtalt viser at fraværet blant elever på ungdomsskolen gikk ned når foresatte fikk automatisk SMS-varsel.

Undersøkelsen var del av en bacheloroppgave fra Aarhus Universitet, som har sett på offentlig tilgjengelig fraværsdata fra 114 danske grunnskoler.

Frp mener det vil fungere godt for både ungdomsskoleelever i Oslo, samt videregåendeskoleelever.

– Det er også en fordel for elevene, fordi at hvis det mangler dokumentasjon, så har de da mulighet til å skaffe den dokumentasjonen raskt, sier Bjørn Revil.

Nå håper de det blir flertall for dette forslaget i bystyret.

– Det er politisk ganske uproblematisk, sier Revil om forslaget.

I Norge er det to skoler som har tatt i bruk SMS-varsel ved fravær. Blant dem er Løkeberg skole i Bærum. Forskjellen fra Danmark, er at SMSen ikke sendes ut automatisk, men at læreren tar direkte kontakt med foreldre og foresatte hvis eleven er borte fra skolen.

Har tidligere vært negative

VG har tidligere snakket med lederen for Elevorganisasjonen (EO), Aslak Berntsen Husby, om en slik løsning på norske skoler. Han har vært skeptisk.

Han mener en slik SMS-varsling ikke er en løsning norske elever vil føle at er trygg nok. I tillegg mener han at en t slik løsning fører til at det er foreldre som må ta ansvar for fraværet. Han mener det er skolen som har dette ansvaret.

– Skolen må drive god oppfølging av elever som sliter, sier han.

