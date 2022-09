Etterforsker trussel mot skole i Ålesund - advarer om falske nyhetsartikler

Politiet rykket tirsdag ut til flere videregående skoler i Ålesund etter en «uspesifisert trussel». De advarer mot falske nyhetsartikler om at flere personer skal være skutt.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– En av skolens elever hadde fått delt en melding, som kan oppfattes som en trussel, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet fikk på formiddagen melding fra rektor ved en av de videregående skolene i Ålesund. en av skolens elever hadde fått delt en melding, som kunne oppfattes som en trussel.

Politiet opplyste i pressemeldingen at de har god oversikt over situasjonen og har ikke funnet grunn til å iverksette evakuering.

Etterforsker intenst

VG snakket med rektor ved Ålesund VGS tidligere.

– Det pågår en politiaksjon ved alle de videregående skolene i Ålesund, sa Ole Reienlund da.

Han sa at undervisningen foreløpig går som normalt ved alle skolene.

Reienlund kunne ikke si noe mer om hva politiet gjorde på stedet, men sa at trusselen har gått på tvers av skoler.

Politiet iverksatte nødvendige tiltak for å sikre aktuelle skoler med bevæpnet og uniformert politipatruljer.

– Parallelt med operasjonelle tiltak, pågår det intens etterretning og etterforskning fra politiets side.

Advarer om falske nyhetsartikler

Til Dagbladet bekrefter politiet at grunnen er et bilde som er spredt i sosiale medier.

– Politiet har foreløpig ikke kontroll på hverken gjerningspersoner eller våpen. Det har ikke blitt iverksatt evakuering på skolene, sa Tor-André Gram Franck til avisen.

Politiet skriver også på Twitter like før klokken 14 at de er kjent med at det sirkulerer falske nyhetsartikler om at det skal være skutt flere personer i forbindelse med trusselsaken.

Politiet tilbakeviser dette.