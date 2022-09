EN AV SKOLENE: Borgund videregående skole er én av de virderegående skolene i Ålesund som måtte håndtere et trusselbilde mandag. Bildet med rektor Jørgen Ljoså er tatt i november i forbindelse med en annen sak.

Etterforsker skoletrussel i Ålesund: − Tror mange elever ble ordentlig skremt

Politiet rykket tirsdag ut til flere videregående skoler i Ålesund etter en «uspesifisert trussel». De advarer mot falske nyhetsartikler om at flere personer skal være skutt.

– En av skolens elever hadde fått delt en melding, som kan oppfattes som en trussel, skriver politiet i Møre og Romsdal i en pressemelding tirsdag.

Politiet fikk på formiddagen melding fra rektor ved en av de videregående skolene i Ålesund. En av skolens elever hadde fått delt en melding, som kunne oppfattes som en trussel.

Politiet opplyste i pressemeldingen at de har god oversikt over situasjonen og har ikke funnet grunn til å iverksette evakuering.

– Elever ble ordentlig skremt

I Ålesund er det fire videregående skoler: Ålesund, Spjelkavik, Borgund og Akadamiet. Rektorene ved disse bekrefter til VG at de har hatt kontakt med politiet, men at skoledagen tirsdag har gått som normalt.

GIKK UT MED INFO: Rektor Jørgen Ljoså ved Borgund forteller at de informerte elevene så snart de rakk.

– Vi fikk en telefon fra politiet i ellevetiden, og gikk ut med informasjon til elevene så snart vi rakk det. Utover dagen merket vi at det florerte en del rykter. Det var elever som kom med Snapchat-bilder av angivelige våpenfunn, bilde av politi-«snipers» på skoletaket som liksom skulle være Borgund og en falsk NRK-side med fire elever som skulle ha blitt skutt, forteller rektor ved Borgund vgs, Jørgen Ljoså til VG.

– Jeg tror mange elever ble ordentlig skremt, og en del foreldre ble skremt og kontaktet elevene, Det opplevdes litt kaotisk og uoversiktlig, sier han.

Ljoså sier de fortalte elevene at det florerte rykter, men at de fikk beskjed om at skoledagen gikk som vanlig. Politiet har vært ved skolen og snakket med noen elever, og ellers hatt patruljebil i nærheten.

– I dag har vi snakket med elever som forteller at de hadde sett trusselbildet allerede i går kveld, men ikke gitt beskjed. For noen av dem opplevdes nok dagen litt annerledes, siden de opplevde det som om trusselen var i dag, mens andre har tenkt at den var i morgen, sier rektor.

– Ganske udramatisk

Rektor ved privatskolen Akademiet, Liv Aahjem Verlo, sier til VG at de opplevde situasjonen som ganske udramatisk.

– Vi fikk vite om det via politiet. Utover det har dagen gått ganske normalt. Ryktespredning skjer, og det kommer oftest via sosiale medier. Vi ga beskjed om at alt gikk som normalt og ba elevene forholde seg til det politiet sier, sier hun til VG.

Umiddelbart nervøse

Rektor ved Spjelkavik videregående skole, Rune Heggdal, sier alle videregående skoler i Ålesund var også i kontakt med politiet mandag. Han forteller at de ble gjort oppmerksomme på trusselen fra elever via en lærer.

– Det var stille og rolig. Vi fikk lagt ut melding til elever og ansatte om at politiet hadde forhøyet beredskap og kontroll på situasjonen, sier han.

– Hva med frykt og rykter?

– Ja, det vil alltid være det i en sånn situasjon. Vi fikk roet det ganske fort. Vi har ikke hatt noen som har gått hjem, og undervisningen har gått som normalt.

– Umiddelbart blir de nervøse når sånt begynner å spre seg, men vi fikk avklart at politiet var på saken rimelig fort, påpeker Heggdal.

– God dialog

VG snakket med rektor ved Ålesund VGS tidligere mandag.

– Det pågår en politiaksjon ved alle de videregående skolene i Ålesund, sa Ole Reienlund da.

Reienlund kunne ikke si noe mer om hva politiet gjorde på stedet, men sa at trusselen har gått på tvers av skoler.

Etter klokken 16 tirsdag, sier han:

– Vi har erfart at politiet har håndtert situasjonen på en utmerket måte og tatt trusselen på alvor og håndtert situasjonen godt. Skolen har hatt en god dialog med politiet og undervisningen har gått som normalt.

– Det skal veldig lite til før usannheter, rykter og frykt sprer seg i en sånn situasjon, og da er riktig informasjon en god medisin. Vi ga tydelige meldinger til elever og ansatte, legger han til.

Etterforsker intenst

Politiet iverksatte nødvendige tiltak for å sikre aktuelle skoler med bevæpnet og uniformert politipatruljer.

– Parallelt med operasjonelle tiltak, pågår det intens etterretning og etterforskning fra politiets side, skriver de i pressemeldingen.

Advarer mot falske nyhetsartikler

– Politiet har foreløpig ikke kontroll på hverken gjerningspersoner eller våpen. Det har ikke blitt iverksatt evakuering på skolene, sa Tor-André Gram Franck til Dagbladet.

Politiet skriver på Twitter like før klokken 14 at de er kjent med at det sirkulerer falske nyhetsartikler om at det skal være skutt flere personer i forbindelse med trusselsaken.