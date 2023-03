SV-SJEFEN: Audun Lysbakken var SV-leder i 11 år. Nå er det Kirsti Bergstø sin tur. Her på landsmøtet lørdag formiddag.

Kirsti Bergstø er ny SV-leder

GARDERMOEN (VG) Audun Lysbakken er ferdig som SV-leder. Nå tar Kirsti Bergstø over.

Kirsti Bergstø (41) var den eneste kandidaten for å ta over etter Audun Lysbakken (45) som SV-leder – etter at Kari Elisabeth Kaski (35) trakk seg fra lederkampen i starten av januar.

Landsmøtet valgte Bergstø som ny leder med akklamasjon, altså applaus. Hele salen reiste seg og klappet flere minutter, mens en stolt leder fikk blomster.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes ble gjenvalgt – han også til stående applaus, dog litt kortere enn den ferske lederen.

Lang SV-karriere

Bergstø er stortingsrepresentant, utdannet barnevernspedagog, oppvokst i Nesseby i Finnmark og nå bosatt i Nittedal i Akershus.

Hun har vært leder av Sosialistisk Ungdom fra 2006 til 2008 og nestleder i SV siden 2017.

Bergstø var Audun Lysbakkens statssekretær fra 2010 til 2012, da han var barne-, familie- og likestillingsminister. Både Lysbakken og Bergstø gikk av i mars 2012 etter at Dagbladets avslørte at en undergruppe av SVs ungdomsparti SU, Jenteforsvaret, hadde fått tildelt 154.000 kroner av deres departement.