BRATT TERRENG: Ved denne toppen like ved Stordal alpinsenter på Overøye i Møre og Romsdal gikk det et snøskred onsdag. Øyenvitne anslår at skredet var 30–50 meter bredt.

Snøskred i Møre og Romsdal – Suleiman (49) så det fra skiheisen

En person ble tatt av snøskred i Møre og Romsdal onsdag, men senere gjort rede for. Hany Suleiman (49) så dramaet utspille seg fra luften.

Politiet melder klokken 20.18 om at en person er blitt tatt av et snøskred i Møre og Romsdal. Personen er gjort rede for og er oppegående, men det var først uklart om flere personer kunne være tatt.

Skredet gikk ikke langt fra skitrekket på Stordal Alpinsenter på Overøye i Stordal.

Operasjonsleder Finn Harald Saltskår sier til VG litt over klokken 20.30 at det ikke er tegn på at flere personer var i skredet og at de begynner å avslutte søket.

– Vi har søkt i området og ikke gjort ytterligere funn. Det er ikke noe som tyder på at det er flere i skredet, sier Saltskår.

– Betyr det at dere har avsluttet søket?

– Vi har begynt å avslutte søket nå.

Skadeomfanget til personen som ble tatt av skredet er uklart, men Saltskår opplyser at personen var oppegående og blir tatt med til sykehus for videre oppfølging. En luftambulanse og en ambulanse var på stedet.

Skipatruljer på stedet søkte i området sammen med nødetatene.

Norske redningshunder har tre hunder på vei til skredet, opplyser redningsorganisasjonen på Twitter.

BLE VITNE: Hany Suleiman (49) var i trekket på Stordal Alpinsenter onsdag. Da fikk han se en person som prøvde å kjøre fra snøskredet.

Så snøskredet fra heisen

Hany Suleiman (49) fikk med seg skredet fra luften. Han og en kompis satt i skiheisen, da de så en snøkant på mellom 30 og 50 meter løsnet fra en av toppene, forteller Suleiman.

– Han stod på kanten av en av toppene. Da skredet gikk prøvde han å følge snøraset nedover, og så mistet vi ham av syne, sier han.

Skikjøreren stod i en bakke utenfor løypen, i et terreng som var svært bratt, forteller Suleiman.

– Vi ringte Skipatruljen så snart vi var på toppen. Det var flere som rant ned for å se hvordan det hadde gått med ham.

– Sånn vi forstod det gikk det greit med ham. Han ble gjort rede for ganske kjapt, men jeg kan tenke meg at han var forslått.

Suleiman sier det var mye folk i trekket. Samtidig peker han på at været i det siste kan ha bidratt til snøskredet.

Varsom.no har utstedt oransje farevarsel, som betyr betydelig snøskredfare.

«Fokksnøflak fra helgen stabiliserer seg gradvis, men lave temperaturer gjør at det går sakte. I noen heng vil det fortsatt være lett for én enkelt skikjører å løse ut store skred i fokksnøen», skriver skredvarslingen.