Ny bunn-notering for Støre: − Må holde igjen

Mer dårlig nytt for statsministeren: Langt flere mener nå at Jonas Gahr Støre (Ap) gjør en dårlig jobb, enn som mener han gjør en god jobb. – Støre bidrar til å trekke partiets oppslutning ned, sier valgforsker.

Bare 22 prosent mener Støre gjør en god jobb – mens 37 prosent svarte det samme i mai, og 24 prosent i oktober.

Hele 38 prosent mener statsministeren gjør en dårlig jobb. I mai mente bare 21 prosent det samme, mens andelen var 33 prosent i oktober.

Det betyr at det «negative gapet» – altså forskjellen mellom hvor mange som mener Støre gjør en god jobb og hvor mange som mener han gjør en dårlig jobb – har gått fra 16 prosentpoeng i Støres favør i mai, til hele 16 prosent i Støres disfavør nå i januar.

Det viser en måling Respons Analyse har utført for VG, der 1000 velgere over 18 år er spurt. Målingen er tatt opp fra onsdag 4. til og med mandag 9. januar.

Støre: Pris og kostnadskontroll er viktigst

I en kommentar til målingen og de negative tallene, sier Støre til VG at han tror folk har forventninger som han og regjeringen ikke kan oppfylle akkurat nå:

– Arbeiderpartiet har lave målinger, og da er det noe som partilederen må ta med seg. Jeg står på i et lag som skal gjennom denne krisen med trygg styring. Det krever ganske håndfaste grep for å bremse pris- og kostnadsveksten, og å hindre at renten utvikler seg. Da må vi holde igjen på mange andre områder som jeg tror folk hadde ønsket å se politikk på, men det må altså vente, sier Støre.

– Opplever støtte

– Du står i et hardt debattklima og blir angrepet fra mange kanter. Kan det være grunnen til at tilliten er så lav?

– Jeg opplever å ha støtte i regjeringen og i Arbeiderpartiet for den politikken vi fører. Vi har arbeidet så grundig med dette, at vi må følge det vi mener er riktig. Men vi må være lyttende, møte fok der ute og ta med de erfaringene, og hjelpe de som har spesielle behov.

– Men for meg så står det helt klart at det å få kontroll på pris- og kostnadsveksten er helt overordnet. Veien dit krever politikk som jeg forstår ikke er populær. Men som er nødvendig, legger han til.

Statsministeren viser til at i en tid hvor levekostnader og strømkostnader går opp, så påvirker det synet på folk som har styringsansvar.

– Det skjer i andre land, og vi må være forberedt på det også i Norge, sier han.

Disse er mest negative

Bakgrunnstallene viser at menn er noe mer negative til Støres innsats enn kvinner, mens det er folk i aldersgruppen 45–59 år som er aller mest kritiske til Støre.

I kjølvannet av de dårlige målingene, har mange pekt på at det har blitt for mye «land» og for lite «by» i Aps retorikk siden 2021.

Men denne målingen viser at det er i de minste kommunene folk er mest kritiske: Hele 42 prosent av dem som bor i kommuner med færre enn 1000 innbyggere, mener Støre gjør en dårlig jobb. Tilsvarende tall i store kommuner med over 50.000 innbyggere, 33 prosent.

Her er tallene:

Valgforsker: Svært negativt

Valgforsker og forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, sier til VG at disse tallene fremstår som en svært negativ vurdering av statsministeren.

– Velgerne er kritiske til regjeringen som helhet, og særlig kritiske til statsministeren. Men det er ikke bare det at Ap gjør det dårlig på målingene, disse tallene tyder også på at Støre trekker partiet litt ned, sier Bergh.

Samtidig advarer han mot å legge for mye i akkurat den tendensen.

– Vi har mange eksempler i norsk politikk på at det ikke hjelper på oppslutningen å skifte partileder. Ja, velgerne er opptatt av politikere og hvem som styrer, men partiet er det viktigste, sier Bergh.

– Vil slike målinger påvirke måten du leder og styrer på, Støre?

– Man kan ikke tenke slik at om man gjør dette, så vil den prosenten endre seg. Man må gjøre det man mener er riktig, og ha et klart mål om viljen til å stå der, også i tøffe tider, sier Jonas Gahr Støre.

Lys i tunnelen?

I VGs partibarometer for januar får Ap 19,2 prosent, opp ett prosentpoeng siden desember. Også andre målinger så langt denne måneden, kan tyde på at det bratte fallet i oppslutning som Ap og Sp opplevde de siste månedene av fjoråret, nå har stoppet opp.

– Før jul kunne man jo lure på om det var noen ende på tilbakegangen, men nå kan det se ut som det har flatet noe ut. Kanskje har man nådd en bunn, og at Ap nå har igjen de mest lojale velgerne, sier Bergh.

Her er VGs siste partibarometer: