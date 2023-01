ÅPNER OPP: Assisterende sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Hedvig Moe.

PST varslet ikke politiet om terrorjakt

NYDALEN (VG) Hvis Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke har informasjon om når, hvordan, hvor eller hvem som muligens skal gjennomføre et terrorangrep i Norge, så varsles heller ikke politiet.

I dette intervjuet med VG åpner assisterende PST-sjef Hedvig Moe opp om utfordringene som sikkerhetstjenesten sto overfor i dagene forut for terrorangrepet i Oslo, 25. juni i fjor.

Seks dager før angrepet fikk PST informasjon fra Etterretningstjenesten om at en navngitt islamist hadde fortalt at «en bror» planla et terrorangrep i Skandinavia.

Sikkerhetstjenesten hadde ikke nøyaktige opplysninger om sted, tid eller navnet på den eller de som skulle gjennomføre det mulige angrepet – hvor skulle de begynne å nøste?

– Kan jeg begynne med det som skjedde? spør Moe.

– 25. juni i fjor var det et terrorangrep her i Norge, og det kostet menneskeliv.

Hun fortsetter:

– For oss i PST er det en situasjon vi tar på stort alvor. Det er den situasjonen som man absolutt ikke vil stå i som sikkerhetstjeneste og som ansatt i en sikkerhetstjeneste; at vi ikke har klart det som på mange måter er en av hovedoppgavene våre, som er å forhindre terror, sier hun.

Taus om deling av informasjon

Oslo politidistrikt har ansvaret for å iverksette sikringstiltak i hovedstaden dersom det er fare for blant annet et terrorangrep. Men i dagene før Pride-arrangementet i fjor sommer, så hørte de ingenting om terrorjakten til sikkerhetstjenesten, ifølge politiet.

PST-sjefen ønsker ikke å kommentere informasjonsdelingen mellom PST og Oslo politidistrikt, siden dette er en del av det som et eksternt evalueringsutvalget ser nærmere på.

– Av hensyn til det arbeidet de gjør, kan vi ikke utdype dette spørsmålet nå. Generelt når PST varsler et politidistrikt om en mulig trussel, må det foreligge informasjon som politiet vil kunne bruke eller ha nytte av. Det vil for eksempel være vanskelig for et politidistrikt å forholde seg til informasjon om et mulig angrep i Norge, uten å kunne si noe mer om når, hvordan, hvor i landet eller av hvem, sier Moe.

ETTERLYST: Islamisten Arfan Bhatti er siktet for medvirkning til terror etter det dødelige angrepet i Oslo i fjor sommer. Han er også etterlyst internasjonalt av norske myndigheter.

– Flere svar på sentralt spørsmål

PST-sjefen mener det er naturlig at offentligheten stiller spørsmål om angrepet kunne ha vært unngått – og sier at svaret på spørsmålet har flere sider.

– Angrepet kunne kanskje vært unngått om vi bodde i en politistat, med andre lover og regler for hvordan man bruker myndigheten sin, blant annet i sikkerhetstjenesten, sier Moe.

– Også er det en del av det litt større spørsmålet, om samfunnet kunne og burde ha avverget det – altså PST og andre som jobber med terror og forebyggende mot terror og radikalisering i en større sammenheng enn akkurat den uken som er sentral i saken her.

– Kunne PST gjort noe annerledes?

– Det er noe vi har tenkt på mye internt. Bør vi jobbe mot terror på en annen måte enn vi gjør i dag? En del av bildet er at vi i en liberal rettsstat, så kan vi aldri garantere at det ikke skjer terrorangrep. Det er risikoen når vi har det åpne og liberale samfunnet som vi har, svarer Moe.

PST-sjefen ønsker ikke å svare eller konkludere endelig på spørsmålet, siden et eksternt evalueringsutvalg fortsatt jobber med politiets håndtering av terrorangrepet.

– Men hva kan du si om det PST faktisk gjorde i forkant av angrepet?

– Vi fikk informasjon i forkant som var alvorlig og som vi forsøkte å avklare. Vi vurderte informasjonen som reell og prioriterte det høyt, svarer Moe.

SAMLET INFORMASJON: Det var en hemmelig agent – som jobbet på oppdrag for Etterretningstjenesten – som var spydspissen i dekkoperasjonen mot terrorsiktede Arfan Bhatti og en annen islamist. Nils Andreas Stensønes (bildet) er øverste sjef for denne tjenesten, som holder til på Lutvann i Oslo.

Strenge krav for maktbruk

PST-sjefen omtaler inngangs-informasjonen fra kollegene i Etterretningstjenesten som vag.

– Det hender at PST får tips som vi mener at ikke har rot i virkeligheten, der det ikke er noe som indikerer at det er snakk om virkelige personer eller som vi bør være opptatt av å følge opp. Dette er noe som skjer daglig, sier Moe.

– Hva om PST får en melding om en mulig terrorhandling, uten at det er informasjon om tid, sted, personer, mål eller metode?

– Da har vi ofte liten mulighet til å følge opp, fordi rettssystemet vi har i Norge innebærer at det kreves visse vilkår og terskler for bruk av tvangsmidler, altså maktbruk mot enkeltpersoner, svarer Moe.

I dagene forut for terrorangrepet i Oslo var PSTs øyne rettet mot islamisten Arfan Bhatti og hans nettverk, samt to andre ekstremistmiljøer, får VG opplyst. I nettverket til Bhatti sto navnet til Zaniar Matapour, mannen som gjennomførte terrorangrepet.

– Hvorfor overvåket man ikke alle disse personene?

– Det er ikke et sånt samfunn vi har, og det er ikke et sånt samfunn vi vil ha. Og så skjønner jeg at det selvfølgelig ikke bringer tilbake de som døde i dette angrepet. Men det er ikke sånn at vi kan overvåke personer uten et rettslig grunnlag for det, svarer hun.

Ifølge VGs opplysninger kom aldri PST så langt i jakten på mulige terrorister til at de kunne ta i bruk tvangsmidler, som for eksempel kommunikasjonskontroll og ransaking, før det smalt i Oslo sentrum.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere på nåværende tidspunkt, sier Moe.

Bhattis Facebook-profil

Terrorsiktede Arfan Bhatti var i Pakistan da angrepet skjedde i Norge. For norsk politi og sikkerhetstjeneste er det svært begrenset hva slags makt som kan brukes overfor personer som befinner seg i utlandet.

– Vi kan heller ikke gå ut og lete i åpne kilder, på for eksempel Internett, etter noe vi kunne mene er interessant, som journalister kan gjøre. Det er juridiske terskler for å samle informasjon om enkeltpersoner, blant annet et godt nok mistankegrunnlag.

– Dere kan ikke sitte og kikke på vår Facebook-profil, for eksempel?

– Nei, det kan vi ikke. Og så har vi sagt at vi ikke ønsker oss noen enklere eller lavere terskler for å kunne bruke makten vår i terrorsaker, men vi vil ha hjemler for å kunne følge med i åpne kilder, svarer Moe.

Noen dager etter at terrorsiktede Arfan Bhatti dro til Pakistan 8. juni i fjor, endret den norske islamisten profilbildet sitt på Facebook. Det nye profilbildet viste et forbudt-skilt med et regnbueflagg inni. Regnbueflagget er et kjent symbol for pride-bevegelsen og toleranse for ulike legninger.

Under forbudt-tegnet i bildet på Bhattis profil lå teksten «Be natural». Oppå selve bildet lå en arabisk skrift, en såkalt hadith. En hadith er en kort fortelling som skal stamme fra profeten Muhammads ord.

Teksten kan forstås som et budskap om at homofile bør drepes.

– Dere hadde ikke anledning til å ta en titt på hva Bhatti postet på sin Facebook-side?

– Jeg kan ikke være konkret på det spørsmålet. Regjeringen fremmet et lovforslag som nå er til behandling på Stortinget om PST skal få tilgang til å lagre informasjon fra åpne kilder. Med mindre PST allerede har en pågående sak mot en person, har ikke PST hjemmel til å lagre informasjon som ligger åpent på Internett pr. nå, svarer Moe.

– Når ble dere oppmerksom på Facebook-innlegget hans om drap på homofile?

– Det ønsker jeg ikke kommentere nå, svarer Moe.

SENTRAL: Arfan Bhatti har vært en kjent skikkelse i det radikale islamistmiljøet på Østlandet i en årrekke, deriblant i den tidligere ekstremistgruppen Profetens Ummah. Her er han avbildet i forbindelse med en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i 2012.

– Vi skal ikke være et meningspoliti

Ifølge sikkerhetstjenesten kommer det mange flere meldinger og tips om mulige terrorangrep, terrorhandlinger og ekstremistisk tankegods enn det folk tenker.

– Og det som er vanskelig her, det er jo å finne ut om det er noen som faktisk har tenkt å bruke vold. Vi skal ikke være et meningspoliti. Du kan ha ekstremistiske holdninger uten at det er noe som PST skal følge opp. Vi kommer først inn når det går i retning av å være en reell voldshandling, men den vurderingen er vanskelig. Jeg kan imidlertid bekrefte at vi har avverget terrorangrep i Norge og bidratt med informasjon til å avverge terrorangrep i utlandet, sier Moe.

– Tenk at du sitter og ser på en chat på Internett, og så er det uttalelser fra en høyreekstremist som indikerer at vedkommende har tenkt å bruke vold og ta livet av noen. Er det sjargongen i forumet, humoren som blir brukt der eller en realitet? Dette må vi finne ut av hver dag.

Offentligheten ble aldri informert om PSTs terrorjakt i inngangen til sommerferien i fjor. Pride ble heller ikke avlyst, før angrepet i Oslo var et faktum.

– Hvordan vurderte PST Pride som mulig terrormål i disse dagene?

– Det er en løpende vurdering av alle varsler som vi håndterer daglig, også i denne saken. Det skal noe til, i en liberal rettsstat, for at vi kommer med en trusselvurdering som indikerer at politiet bør vurdere å avlyse et arrangement, svarer Moe.

– Vi ønsker at de fleste arrangementer skal kunne gjennomføres, og da må vi vite noe mer om mål og tidspunkter. Det var ikke grunnlag for å iverksette tiltak, og her skjedde heller ikke angrepet i direkte tilknytning til et arrangement, men i utkanten.