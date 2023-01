PUST DYPT INN: Selv ved Zeppelin-observatoriet på Svalbard ble det funnet mikroplast. Både i luft- og nedbørsprøver.

Her fant forskerne mikroplast: − Skadelig for oss mennesker

Forskerne finner mikroplasten overalt. I lufta, i vannet – og i morsmelken til ammende mødre.

Miljødirektoratet startet i 2021 opp et nasjonalt overvåkningsprogram for mikroplast . Nå foreligger de første resultatene, og de vekker bekymringer.

– Vi finner mikroplast alle stedene vi har målt. Også i områder med lite menneskelig aktivitet, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i miljøgiftavdelingen til Miljødirektoratet.

De har foretatt målinger i lufta og vannet fra Skagerak til Svalbard.

BEKYMRET: Direktør Marit Kjeldby i tilsynsavdelingen til Miljødirektoratet.

Du puster den inn

Blant plasser der forskerne fant mikroplast var i lufta over Ny-Ålesund på Svalbard.

– Vi mennesker kan få det i oss gjennom mat, drikke og i lufta. Forskerne er mest bekymret for de minste partiklene. De tas lettere opp i kroppen, sier Kjeldby til VG.

Det ble tatt totalt 24 luftprøver, blant annet på Svalbard og på Sørlandet. Mange av prøvene inneholdt mikroplast.

– Vi hadde forventet å finne mikroplast, men ikke overalt hvor vi tok prøver. Det brytes ikke ned og det hoper seg opp i miljøet. Det tas opp av små dyr, og kan havne i eksempelvis fisk – og til slutt i oss mennesker, sier Kjeldby.

Partiklene som har blitt målt i forsøket er fra fem millimeter store til femti mikrometer. Sistnevnte tilsvarer en størrelse på 0,05 millimeter.

«PLASTIC», MEN IKKE «FANTASTIC»: Vannprøver fra 10 områder langs norskekysten samlet på NIVAs laboratorium i Oslo. Det ble tatt 300 prøver, på alle steder ble det funnet mikroplast.

Skadelig for mennesker

Plasten som brytes ned til mikroplast er sammensatt av kjemiske stoffer, og noen av produktene inneholder miljøgifter.

– Vi vet mange stoffer som finnes i plast har skadelige effekter på oss mennesker, sier Kjeldby.

Noen av disse stoffene kan eksempelvis føre til hormonforstyrrelser eller virke kreftfremkallende. Men foreløpig vet vi for lite om effekten fra spredningen og opptaket av mikroplast i dyr og mennesker. Kjeldby understreker at det er et felt vi trenger mer kunnskap om.

– Hos dyr viser noen forsøk at mikroplast kan påvirke vekst og reproduksjon. Hos mennesker viser de nyeste resultatene at vi finner mikroplast i blod og i morsmelk. Plasten og stoffene den inneholder kan være skadelige, sier Kjeldby.

Det er i nye studier mikroplast er blitt funnet i morsmelk. Det er ikke en del av kartleggingsarbeidet, som Miljødirektoratet har foretatt.

Konsentrasjonen av mikroplast var fire ganger høyere i lufta i Sør-Norge enn på Svalbard, ifølge en pressemelding fra Miljødirektoratet. Dette skyldes antagelig større nedbørsmengde, og påvirkning fra luftmasser fra kontinentet.

I tillegg til luftprøvene er det tatt rundt 300 vannprøver fra ti områder langs kysten. Blant annet fra Kiel-fergen i indre Oslofjord. I alle forskjellige typer prøver ble det funnet mikroplast.

1 / 5 HÅVER INN: Forskere fra NIVA senker en finmasket håv ned i Hardangerfjorden, og heiser langsomt opp for å fange mikroplast som flyter i vannet. SAMLER OPP: All plasten som er samlet i håven ligger i denne flasken sammen med alger, plankton og naturlige partikler. ØRSMÅ PARTIKLER: Mikroplast funnet i havet under passasjerbåten Color Line, liggende på finmasket glassfiberfilter. SJEKKER: Sand, skjellrester og mikroplast filtrert ut av vennet og hentet opp av Color Line, klart for opprensing og videre analyse. JAKTER PLAST: Inger Lise Nerland Bråte fra NIVA åpner vannpumpe på passasjerbåten Color Line i jakt etter mikroplast langs ruten Oslo-Kiel. forrige neste fullskjerm HÅVER INN: Forskere fra NIVA senker en finmasket håv ned i Hardangerfjorden, og heiser langsomt opp for å fange mikroplast som flyter i vannet.

Dette kan du gjøre

Kjeldby forteller at den vanligste måten mikroplast sprer seg i Norge er fra granulater som brukes på fotballbaner, og fra bildekk.

– I tillegg er en viktig kilde til spredning nedbryting av plast som havner i naturen. Blant annet fra fiskeri og akvakulturnæringen. Regelverket for å hindre spredning av plast til naturen er skjerpet, men det er viktig at vi får på plass ytterligere regelverk.

– Hva kan vanlige forbrukere gjøre?

– Enkle ting. Tøm plastgranulater fra klær og sko før du forlater fotballbanen. Får du med deg noe hjem, kast det i resteavfallet og ikke ned i avløpet. Sleng ikke plast i naturen, og plukk opp når du ser plast. Bruk produkter som ikke er tilsatt mikroplast. Svanemerkede produkter inneholder ikke mikroplast, sier Kjeldby.

Hun ber forbrukere holde øynene åpne for Svanemerket blant annet på maskinoppvask og i kosmetikk-produkter.

‒ Norge leder en høyambisjonskoalisjon hvor målet er å stanse all plastforurensing innen 2040. Det krever kunnskap om kilder og spredning av plasten og effektive tiltak i hele plastens livsløp, fra design og produksjon av plastprodukter, til forbruk, ombruk og hvordan plastavfall håndteres når det blir avfall, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

FN-land arbeider sammen om målet som gjelder globalt.

– Først må vi rydde i eget hus – og gjøre jobben hjemme – så må vi bidra aktivt inn internasjonalt med reguleringer, sier Marit Kjeldby til VG.