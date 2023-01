PLASS TIL MYE: Hjemmet som nå er til salgs i Kristiansund har mye historie i veggene.

«Huset med det rare i» er solgt

Ole Peter Teigene (41) er selv interessert i antikviteter og fattet interesse med en gang han så annonsen: – Jeg ble litt sjokkert, det var et «oisann»- øyeblikk, sier kjøperen.

Tidlig i januar skrev VG om et hus til salgs som hadde tatt av på sosiale medier.

Huset fikk stor oppmerksomhet for sin særegne stil. Det eldre ekteparet som tidligere bodde i huset var nemlig ivrige samlere, og huset er fult av antikviteter som gamle geværer, ikoner, figurer og radioer.

Onsdag ble det holdt visning, og allerede torsdag var boligen solgt.

Kjøperen av huset er 41 år gamle Ole Peter Teigene fra Sunnmøre.

– Jeg blir jo litt sjokkert når man ser et hus med mye så mye stæsj innvending. Det var et sånn «oisann»-øyeblikk, men for min del så var det huset jeg falt for, ikke alt innvending, sier huskjøper Ole Peter Teigene (41).

Ole Peter Teigene (41) trakk det lengste strået i budrunden torsdag, og er nå eier av det særegne huset på Freieveien 91 i Kristiansund.

Stor interesse

– Har du kjennskap til verdien av gjenstandene i huset?

– Jeg aner ikke verdien til de forskjellige tingene, men jeg kjenner folk som kan hjelpe meg med sånt.

Kjøpsavtalen med familien går ut på at selgerne skal få plukke ut det de ønsker fra boligen før Teigene og samboeren tar over og får resten.

– Vi får gå gjennom det som er igjen når familien har tatt det de ønsker. Jeg kommer nok til å ta vare på mye av det som er igjen, selv om jeg ikke kjøpte huset for tingene. Jeg er interessert i den type antikviteter, og kommer til å ta med mine egne ting i huset også, sier Teigene.

Se flere bilder i galleriet nedenfor.

1 / 5 forrige neste fullskjerm

For spesielt interesserte

Kjøperen bor på Kløfta og er opprinnelig fra Sunnmøre. Samboeren er fra Kristiansund, og nå skal de flytte til Kristiansund begge to.

– Jeg ønsker å ære hun som tidligere bodde der ved å videreføre samme stil, men med litt færre ting innvending da, sier Teigene lattermildt.

Ifølge megler Anders Havneraas ble boligen solgt for 2,2 millioner kroner. Prisantydningen var på 1.990.000 kroner.

Megleren forteller til VG at det var mange på visning, men at de fleste var mest interessert i omvisning for å se det spesielle interiøret i huset.

– Det var kun to stykk med i budrunden, men man jo må være veldig spesielt interessert for å by til noe som det her, sier Havneraas.

MYSTERIUM: Hvor alt kommer fra, er et mysterium selv for selgerne.