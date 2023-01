MIDT I SENTRUM: Mannen i 20-årene ble pågrepet like ved stedet der skytingen skjedde, ifølge politiet. Nå løslates han.

Løslater en siktet etter skyting – intens jakt på to andre siktede

Samtidig som politiet jakter to siktede etter skytingen i Oslo natt til søndag, har de løslatt en tredje person.

Mannen ble pågrepet kort tid etter hendelsen. Politiet har valg tå la være å begjære ham varetektsfengslet, derfor ble han løslatt etter 48 timer.

– Bakgrunnen for denne vurderingen ønsker vi ikke å gå nærmere inn på, utover at det ikke er grunnlag for fengsling, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Samtlige av de tre siktede er menn i 20-årene. Mannen som var pågrepet er siktet for medvirkning til drapsforsøk.

– Ikke overraskende

– Politiets beslutning om å løslate min klient er ikke overraskende, sier mannens forsvarer Marius Ihlebæk til VG.

Forsvareren uttalte i går at hans klient stiller seg uforstående til anklagene mot ham. Mannen i 20-årene skal ifølge politiet ha blitt pågrepet like ved stedet skytingen fant sted.

– Jeg er ikke kjent med at han har vært på stedet. Hvilken rolle politiet mener at han har, er uklart for meg, sa Ihlebæk til VG mandag.

Mannen har nektet å forklare seg for politiet.

De to siktede politiet jakter på er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Ifølge VGs opplysninger dreier det seg om to tidligere straffedømte – én av dem for vold og trusler, den andre for kjøring uten gyldig førerkort og svindler.

Jobber med å deeskalere situasjonen

– Vi gjentar oppfordringen til de to siktede om selv å melde seg for politiet, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i pressemeldingen.

VG er også kjent med at én eller flere av de mistenkte er tilknyttet MC-gruppen Satudarah.

En av politiets hovedoppgaver nå, er å forhindre at konflikten eskalerer, uttalte politiinspektør Metlid mandag ettermiddag.

– Vi er veldig bevisst på at slike situasjoner kan utløse en eskalering eller en konflikt, derfor er det også så viktig for oss å få oppklart saken og pågrepet de siktede, sa hun.

På sykehus

Metlid har så langt ikke besvart VGs hendelser, men skal være tilgjengelig for pressen tirsdag ettermiddag, ifølge pressemeldingen.

De to mennene som ble skutt fikk alvorlige, men ikke livstruende skader. Mandag lå de fremdeles på sykehus. Begge er lederskikkelser i den kjente, kriminelle gjengen Young Guns.

VG har forsøkt å kontakte mennenes advokater, men har så langt ikke fått svar.