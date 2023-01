Aktiver kart

Familie på åtte kullosforgiftet

Familien er ute av hytta. To av barna har vært bevisstløse, men har kommet til bevissthet igjen.

Saken oppdateres.

En familie bestående av fire voksne og fire barn har blitt utsatt for kullosforgiftning i en hytte i Våler kommune i Innlandet, melder politiet i Innlandet på Twitter.

Helse og brannvesen er på stedet.

Alle er ute av hytta, ifølge politiet.

– Kilden er en eksosledning fra aggregatet som har fått en eller annen form for lekkasje slik at eksosen ble ledet opp i hytta i stedet for ut av hytta, sier operasjonsleder Kristin Bjaanes i politiet Innlandet til VG.

De involverte tas hånd om av helsepersonell på stedet.

– Vi håper det går greit. Det vil bli tatt en vurdering på om de skal kjøres til sykehus for behandling. To av barna har vært bevisstløse, men alle er ved bevissthet nå, sier Bjaanes.

Operatør Erik Sørhagen i 110-sentralen Innlandet vet ikke hvor lenge aggregatet stod på.

– Nei, det har jeg ikke noen opplysninger på, hva som har gjort at de har satt i gang et aggregat i huset. Det er opp til politiet å etterforske, sier Sørhagen.

Det var en i familien som varslet AMK, som medførte utrykning.

– Det er ikke noe særlig å ha sånt stående på innendørs. Det er jo gift. Det kunne ha medført alvorlige utfall, sier Sørhagen.