Uværet herjer på Vestlandet

Det dårlige været har truffet Voss hardest. Vannet har flommet over og tatt seg inn i hus og kjellere. Noen har også mistet strømmen.

Brannvesenet og sivilforsvaret har gjennom hele natten jobbet på spreng for å få kontroll på vannet i Voss.

Det er her uværet har truffet hardest.

Vangsvatnet og Evangervatnet flommet over, og vann har trengt inn i hus og kjellere flere steder.

– Vannstanden er ikke stigende lenger, stigningen har avtatt og vi har grei kontroll, sier operasjonsleder Tore Andre Brakstad til VG omtrent klokken 4.

Det er en del materielle skader på både private og offentlige bygg. Samtidig har det vært problemer med strømtilførsel i noen bygg.

Et bygg som huser en del eldre ble i natt uten strøm.

– Det er folk der som ivaretar de eldre som har behov for det, og de har fått bistand av Røde Kors, sier Brakstad.

Uværet har ikke ført til noen store og alvorlige hendelser i løpet av natten. Ingen personer har så langt blitt skadet.

Rødt farevarsel for flom

NVE har sendt ut rødt varsel om flomfare for midtre og indre deler av Vestland.

Farevarselet gjelder til lørdag ettermiddag, da uværet er forventet å roe seg.

Evakuerte fem fra bolighus

Et bolighus ble fredag omringet av vann fra elven som går gjennom Voss. Brannvesenet måtte evakuere fem beboere ut fra huset.

VG får opplyst at det var vanskelig å ta seg inn til området på grunn av været og dårlig sikt. Brannvesenet skaffet blant annet en traktor for å ta seg frem.

Det er fem personer som bor i boligen inkludert en hund, ifølge Helge Lund, vaktkommandør i Brann- og redningsetaten vest.

– I tillegg har de en driftsbygning med 80 sauer. Elven er 90 centimeter fra å nå opp til fjøset.

Helge Lund i 110-sentralen opplyser at VG at sauene har fått mat, og at de har utsikt til fjøset fra veien. Men det er ingen som er fysisk til stede for å ha tilsyn med dyrene.

MYE REGN: Voss camping kl. 17.53 i dag. De fire personene er ikke evakuert fra dette stedet.

Voss herad setter kommunal kriseledelse i forbindelse med den pågående flommen, opplyser de i en pressemelding.

– Dette for å best mulig håndtere de ulike konsekvensene av flommen. Det er en pågående evakuering i Teigdalen, som blir håndtert av politiet og Voss brannvern. Voss herad har økt beredskap innen teknisk drift og bygg og eiendom, og følger situasjonen tett utover, skriver de.

– Flere hus under vann

Ekteparet Ove Henning og Monika var på vei til butikken sin Evanger Landhandleri for å berge den da VG snakket med dem fredag.

– Bygda Evanger står snart under vann. Broen er i ferd med å bli stengt. Da må man kjøre tre timer omvei. Folk kommer hverken fram eller tilbake, forteller Ole Henning Bjørsvik til VG.

Evanger ligger en 80 kilometers kjøretur nordøst fra Bergen, normalt tar det rundt én time og ett kvarter kjøre mellom byen og tettstedet.

– Vi forventer å se en halv meter vann inni butikken vår når vi kommer frem, sier Bjørsvik.

SKAL BERGE BUTIKKEN: Ove Henning Bjørsvik satte seg i bilen sammen med kona og kjørte fra Bergen til Evanger for å redde butikken paret eier.

– Flere hus står allerede under vann. Vi synes det er forferdelig. Dette er andre gang på åtte år. Det er store tap for både oss og for bygda. Det øser ned og vi har fått opplyst av brannvesenet at flomtoppen først kommer i morgen midt på dagen.

Han er kritisk til at kommunen ikke har bedre flomsikring.

– Tiltak skulle iverksettes, men det har ikke skjedd noe.

Etter å ha snakket med ekteparet fikk VG opplyst at broen ble stengt. De forsøkte å nå butikken sin til fots.

– Det fosser ned fra fjellsidene rundt oss. Enorme mengder vann. Det flommer over i veien det går an ikke å komme videre. Det fosset over inni tunnelen, sier Monika Bjørsvik til VG.

1 / 3 RAS: Det har gått flere ras. Bildet er fra Blåsjølvegen fredag morgen. Her har et ras gått over fylkesvei 53 i Øvre Årdal fredag formiddag. Veien er helt stengt ved Øygarden i Utladalen på grunn av ras. forrige neste fullskjerm RAS: Det har gått flere ras. Bildet er fra Blåsjølvegen fredag morgen.

Reddet ut fra bil

Fredag ba politiet beboere i utsatte områder være varsomme og unngå å ferdes utendørs med mindre det er strengt nødvendig.

Operasjonsleder i Vest politidistrikt sa til VG at brannvesenet måtte berge en person ut av en bil som ble tatt av vannet.

– Føreren der er nå hentet av brannvesenet, sier operasjonsleder Tom Øyvind Johansen.

Det skjedde ved Teigedalselven som har rent over sine bredder.

STENGT: Evangerbroen inn til bygda er nå stengt. Paret VG snakket med tok seg videre inn til fots.

Marginer

Gjert Brandsdal kjørte fredag ettermiddag fra Bergen til hytta ved Mjølfjell stasjon, tre mil fra Voss.

Han forteller at det kun var marginer om å gjøre at han og følget kom frem før veiene bak dem ble stengt.

Han har filmet store vannmasser som var nær å gå over broen like ved hytta.

KOM SEG AKKURAT FRAM: Hadde Gjert Brandsdal reist litt senere, ville han og følget ikke kommet fram til Mjølfjell.

– Det er ekstreme mengder vann. Mer enn det har vært på lenge. Jeg har aldri sett så mye vann ved den broen.

Bergenseren forteller at han kjørte forbi et sted hvor flere biler satt fast i vannmassene, og trengte hjelp fra bergingsbil.

Trygt fremme på hytta er han ikke er bekymret, siden det er det er lenge til han trenger å komme seg hjem.

– Vegen er nå stengt og ikke farbar. Det er også vann rundt hus i området. Nødetater er på stedet, og evakuering av folk blir fortløpende vurdert.

Lenger oppe i dalen, i Brekhus er det en bil som står kubb og tar inn vann på grunna av store vannmasser i veibanen.

Her Dalsurbrua i øvre Årdal fredag kveld.

Frykter for kulturminner

I Årdal kommune frykter de for kulturminner på grunn av høy vannføring i Offerdalvassdraget.

– Jeg har fått urovekkende rapporter fra Indre Ofredal i dag, der vannføringen i elven og Kleiuvlifossen er langt større enn normalt og truer flere av bygningene ved anlegget. Vannet har allerede trengt inn i et mindre uthus på eiendommen, forteller ordfører i Årdal Hilmar Høl, på kommunens egne nettsider.