15 biler og 28 personer involvert i ulykker på E18

STOKKE (VG) Fire er kjørt til akuttmottak og minst tre er alvorlig skadet etter en ulykke på E18 i Stokke søndag.

– Disse ulykkene er av en mer omfattende karakter, skrev Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Totalt 15 biler og 28 personer var involvert i to ulykker på E18 i Stokke søndag. Fire er kjørt til akuttmottak og minst tre av disse er ifølge politiet alvorlig skadet.







– 12 andre personer framstår uskadet, skriver politiet på Twitter.

Utover det er skadeomfanget ukjent.

Rundt klokken halv seks er veien åpnet i begge retninger. Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Øystein Eikedalen opplyser til VG at veien er saltet og at det nå er trygt å kjøre der.

Alle bilene som var involvert i ulykken er ryddet vekk, og det eneste som ligger igjen er en liten mengde vrakrester i veikanten. Politiet og veiarbeiderne har forlatt ulykkesstedet. Motorveien er åpnet igjen i begge retninger, men fartsgrensene er satt ned til 50 kilometer i en lang strekke forbi Tønsberg.

På stedet kjører strøbiler frem og tilbake, men det ser fremdeles såpeglatt ut på enkelte deler av veien. Bilene kjører veldig forsiktig.

Det veksler mellom snø og sludd som legger seg på bakken. Noe av det løftes opp i luften igjen av den sure vinden som blåser.

– Speilblankt

Etter ulykken gikk politiet ut og advarte bilister om å kjøre på veien ved ulykkesstedet:

– Det er viktig nå å ikke kjøre på E18 forbi Tønsberg i det hele tatt, og finne andre veier. Det er speilblankt på E18 nå og farlig å kjøre der, sa Eikedalen til VG.

– Det er jo hundrevis, kanskje tusenvis av bilister som står fast i kø, og de har ikke noe annet valg enn å kjøre der. Men alle andre bør velge andre løsninger, sier Eikedalen.

Eikedalen sa at partiene som ikke blir kjørt på vil det bli enda glattere, og at de må vurdere å salte etter hvert.

– Det vil ta tid, sier Eikedalen.

Politiet meldte først på Twitter klokken 14.47 at de rykket ut til én ulykke med tre involverte biler i nordgående løp.

– Da politiet kom frem smalt det i sørgående også, skrev de.

Hendelsesforløpet til ulykkene er ikke kjent.

VG-tipser: - Så glatt at helsepersonell gled på veien med skoene sine

VG har vært i kontakt med en familie som kom til ulykkesstedet like etterpå.

– Vi så fire biler som hadde kollidert med hverandre. Det tok ikke lang tid før nødetatene kom til stedet. Flere personer ble brakt til ambulansene og kjørt vekk, sier et familiemedlem i bilen til VG. Vedkommende vil være anonym.

– Det var som sagt veldig glatt på veien. Såpass glatt at til og med ambulanse- og helsepersonell gled på veien med skoene sine. Da kan du tenke deg hvor glatt det er.

Familien satt vel en time i kø før de kunne kjøre videre i sakte fart.

– Det går fortsatt sakte. Det har vært full stopp i begge kjøreretninger, sier de.

Et annet vitne, Sebastian Gray, sier til VG at han kjørte i sørgående retning da han så at tre biler hadde kollidert.

– Det sto mange personer i veibanen, noe som var livsfarlig. Det har vært på og av med regn, men stort sett fine kjøreforhold - men på ulykkesstedet var det lokalt glatt.

Etter å ha passert ulykkesstedet fikk bilen foran Gray sleng og skled sidelengs fremover i kjøreretningen. Det samme skjedde med hans egen bil. Til alt hell fikk begge bilene rettet seg opp og fortsatte turen.

– Vel ti minutter etter ulykkesstedet så vi politi og ambulanse på vei nordover. Da var det to biler til som hadde krasjet, ifølge politiet på Twitter. Da vi kom til Telemarksportalen var antallet biler som hadde kollidert steget til 15 og flere personer skadet.

– Jeg reagerer på at veien ikke ble stengt tidligere. Her er det noen som har slurvet, om det er politiet eller Statens vegvesen.

Eikedalen sier til VG at det vil være et møte med blant annet trafikkoordinator i Sør-Øst politidistrikt, Statens vegvesen og vegentreprenør om hendelsen.

– Må ta hensyn

I skylaget over Østlandet er det nå risiko for at det faller ned underkjølt regn. Meteorologene Siri Wiberg og Vibeke Tynes advarer mot glatte veier, og ber alle være forsiktige.

– Dråpene rekker ikke å fryse før de treffer bakken. Når de treffer bakken som har minusgrader, fryser de momentant. Da blir det glatt på veiene.

Det sier vakthavende meteorolog Siri Wiberg til VG.

– Man må ta hensyn til at det nå er vinter, og tilpasse farten deretter. Man kan ikke tenke at alt som er svart er ren asfalt, opplyser meteorolog Tynes.