15 biler og 28 personer er involvert i ulykker på E18

28 personer er involvert i to ulykker på E18 i Stokke, melder politiet. Fire er kjørt til akuttmottak og minst tre er alvorlig skadet.

– Disse ulykkene er av en mer omfattende karakter, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Totalt 15 biler og 28 personer er involvert i ulykker på E18 i Stokke. Fire er kjørt til akuttmottak og minst tre av disse er ifølge politiet alvorlig skadet.







– 12 andre personer framstår uskadet, skriver politiet på Twitter.

Utover det er skadeomfanget ukjent.

Klokken 16.03 melder politiet at nordgående løp er åpnet i begge felt, og at sørgående løp åpnes snart. Fartsgrensen vil bli satt til 50 km/t. Det er i ferd med å bli saltet på stedet.

– Vi koordinerer nå med Vegtrafikksentralen så vi ikke sender folk ut i nye ulykker, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen til VG.

– Speilblankt

Eikedalen sier at politiet jobber med å få oversikt over situasjonen og hvilke prioriteringer som må gjøres nå i akuttfasen.

– Det er viktig nå å ikke kjøre på E18 forbi Tønsberg i det hele tatt, og finne andre veier.

– Det er speilblankt på E18 nå og farlig å kjøre der.

Selv om veien nå delvis åpnes, står politiets oppfordring om å holde seg unna veien.

– Det er jo hundrevis, kanskje tusenvis av bilister som står fast i kø, og de har ikke noe annet valg enn å kjøre der. Men alle andre bør velge andre løsninger, sier Eikedalen.

LANG KØ: Nettsidene til Statens Vegvesen viser at det er lange køer i begge retninger på E18 i Vestfold søndag ettermiddag.

VG-tipser: - Så glatt at helsepersonell gled på veien med skoene sine

Eikedalen sier at partiene som ikke blir kjørt på vil det bli enda glattere, og at de må vurdere å salte etter hvert.

– Det vil ta tid, sier Eikedalen.

Politiet meldte først på Twitter klokken 14.47 at de rykket ut til én ulykke med tre involverte biler i nordgående løp.

– Da politiet kom frem smalt det i sørgående også, skrev de.

Hendelsesforløpet til ulykkene er ikke kjent.

VG har vært i kontakt med en familie som kom til ulykkesstedet like etterpå.

– Vi så fire biler som hadde kollidert med hverandre. Det tok ikke lang tid før nødetatene kom til stedet. Flere personer ble brakt til ambulansene og kjørt vekk, sier et familiemedlem i bilen til VG. Vedkommende vil være anonym.

– Det var som sagt veldig glatt på veien. Såpass glatt at til og med ambulanse- og helsepersonell gled på veien med skoene sine. Da kan du tenke deg hvor glatt det er.

Familien satt vel en time i kø før de kunne kjøre videre i sakte fart.

– Det går fortsatt sakte. Det har vært full stopp i begge kjøreretninger, sier de.

– Må ta hensyn

I skylaget over Østlandet er det nå risiko for at det faller ned underkjølt regn. Meteorologene Siri Wiberg og Vibeke Tynes advarer mot glatte veier, og ber alle være forsiktige.

– Dråpene rekker ikke å fryse før de treffer bakken. Når de treffer bakken som har minusgrader, fryser de momentant. Da blir det glatt på veiene.

Det sier vakthavende meteorolog Siri Wiberg til VG.

– Man må ta hensyn til at det nå er vinter, og tilpasse farten deretter. Man kan ikke tenke at alt som er svart er ren asfalt, opplyser meteorolog Tynes.