STØTTE: Jonas Gahr Støre sier regjeringen vil gi omfattende støtte til Tyrkia og Syria etter jordskjelvet. Her under et møte med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under et møte i Praha i fjor.

Støre: Gir 150 millioner til Tyrkia og Syria

Norge blar opp 150 millioner kroner i støtte til Tyrkia og Syria etter det katastrofale jordskjelvet som har rammet de to landene. Det kan bli mer. - Vi må hjelpe når befolkningen i Tyrkia og Syria rammes så dramatisk, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bekrefter millionstøtten overfor VG.

– Det er en dyp tragedie. Mennesker har fått sine liv brutalt frarøvet og svært mange blir skadet. Det har gjort et dypt inntrykk å se bildene og lidelsene. Vi har igangsatt en rekke tiltak for å hjelpe, sier Støre:

Norge støtter FN, Røde Kors og de store norske hjelpeorganisasjonene med 150 millioner kroner til deres arbeid i de jordskjelvrammede områdene i Tyrkia og Syria.

– Vil vurdere ytterligere støtte

Han sier det kan komme mer:

– Vi kjenner ikke omfanget av katastrofen. Jeg er enig med sjefen i Verdens helseorganisasjon WHO, som sier at det er mange deler av jordskjelvområdet vi fortsatt ikke har hørt noe fra. Vi kan ikke utelukke noe når det gjelder fremtidige bidrag.

Han sier Norge er i løpende kontakt med våre ambassader i regionen og våre mest sentrale humanitære partnere - om hvordan Norge best kan bidra.

– Gitt omfanget av skjelvet, vil Norge også vurdere ytterligere støtte, sier Støre.

Han sier det er svært mange mennesker som får livene sine forandret for alltid.

– Dødstallene kommer til å stige. Det kommer til å følge dager, måneder og år med stor sårbarhet for mennesker som vil få livene sine forandret for alltid.

DØDSTALLENE KAN STIGE YTTERLIGERE: Støre frykter at det er mange områder som er rammet av jordskjelvet, som det ennå ikke er rapportert fra.

Statsministeren sier at slike katastrofepenger som nå gis, må være lett tilgjengelige - uten behov for vedtak i statsråd eller andre forsinkende ledd for å hjelpe raskt.

– Vi tar midlene fra Utenriksdepartementets nødhjelpsbudsjett som kan utløses raskt og ubyråkratisk. I tillegg bidrar Norge til FNs nødhjelpsfond CERF og Røde Kors-konføderasjonens nødhjelpsfond DREF, med en halv milliard kroner i året, som det nå vil bli trukket fra.

Han legger til:

– De behøver ikke spørre, men kan gå i gang med å bruke penger fra fondene vi har bidratt med penger til. Det gjør at de kommer raskt i gang.

– Kamp mot klokken

Han fremholder at Røde Kors-føderasjonen DREF allerede har brukt penger fra sitt nødhjelpsfond i arbeidet i de jordskjelvrammede områdene.

Støre har bakgrunn fra Røde Kors, hvor han var generalsekretær fra 2003 til 2005.

– Det er en kamp mot klokken for å redde liv de første døgnene. Så går innsatsen over til å hjelpe dem som har overlevd, spesielt barn og folk uten hus og tak over hodet. Jeg kjenner det godt igjen fra min tid i Røde Kors. Å ha klar nødhjelpsutstyr: Vann, sanitære anlegg, telt, ulltepper er kritisk viktig fremover.

TRAGEDIE: Jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria mandag var voldsomt. Her fra byen İskenderun i Tyrkia. Foto: Kyrre Lien / VG

Han sier at de også vil delta fysisk, for å koordinere innsatsen:

Norge sender fire eksperter for å bidra i krisekoordineringen. En av disse er allerede på plass for å koordinere nødhjelp som nå er på vei.

Dobbelt krise i Syria

Støre er bekymret for situasjonen i Syria.

– Jordskjelvet har blant annet rammet opprørskontrollerte deler av Syria; en del av verden som allerede er utsatt for de største humanitære overgrepene verden har sett de siste 10–15 årene. Denne utsatte befolkningen er nå i tillegg rammet av det tragiske jordskjelvet.

Han sier Norge i FN, før jordskjelvet, har fått åpnet for at de stridende partene i området har sagt ja til humanitært hjelpearbeid.

– Jeg håper at det kan bidra til at de rammende i disse områdene får hjelp. Hjelpeorganisasjonene må inn raskt.

En ukes sørgeperiode

Jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria natt til mandag ble målt til en styrke på 7.8 på Richters skala, og er det kraftigste i regionen på flere tiår.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har erklært sju dagers nasjonal sørgeperiode fram til midnatt søndag 12. februar og tre måneders unntakstilstand etter jordskjelvet.

KATASTROFE: Dødstallene etter jordskjelvet stiger time for time.

Dødstallene stiger stadig. Tidlig tirsdag ettermiddag opplyste Erdogan at 3549 personer i landet har mistet livet etter katastrofen. I Syria har minst 1600 personer mistet livet.

Episenteret var ved den lille byen Pazarcik, nord for Gaziantep i det sørøstlige Tyrkia. Jordskjelvet brøt ut mens folk lå og sov, litt over klokken 2, lokal tid natt til mandag.

Sett denne? NB: Sterke bilder. En liten jente ble reddet ut av ruiner i Syria.