AUTO-VARSEL: På noen skoler i Danmark får foresatte en automatisk SMS når barna er borte fra skolen. Det har ført til høyere oppmøte blant ungdomsskoleelevene, viser undersøkelse.

Fraværet gikk ned 40 prosent med automatisk SMS

En fersk undersøkelse fra Danmark viser at fraværet blant elever på ungdomsskolen gikk ned når foresatte fikk automatisk SMS-varsel.

Undersøkelsen var del av en bacheloroppgave fra Aarhus Universitet, som har sett på offentlig tilgjengelig fraværsdata fra 114 danske grunnskoler.

Resultatet er at elevenes ugyldige fravær er mer enn 40 prosent lavere enn gjennomsnittet på skoler som bruker automatisk SMS-varsel til foresatte ved fravær.

Det skriver Utdanningsnytt.

Student Sofie Runge Bertelsen, som står bak oppgaven, sier til nettstedet at undersøkelsen viser at skolene kan forbedre utdanningsmulighetene til en stor gruppe med dette enkle og billige middelet.

Også i Norge har flere skoler tatt i bruk SMS-varsel, skriver Utdanningsnytt. Blant dem er Løkeberg skole i Bærum. Forskjellen fra Danmark, er at SMSen ikke sendes ut automatisk, men at læreren tar direkte kontakt med foreldre og foresatte hvis eleven er borte fra skolen.

EO: Alternativ til fraværsgrense

Leder for Elevorganisasjonen (EO) Aslak Berntsen Husby sier at han er skeptisk til om SMS-varsling er en løsning norske elever vil føle at er trygg nok. Han mener like vel at funnene fra nabolandet vårt tyder på at det finnes bedre måter å følge opp fravær i skolen på enn den som brukes i Norge nå.

Elever på videregående skole i Norge får «ikke bestått» i fag hvis de har mer enn ti prosent fravær. Det har EO vært svært kritisk til siden ordningen ble innført i 2016.

På ungdomsskolen finnes det ikke en tilsvarende fraværsgrense i dag, men det har blant annet Høyre tatt til orde for å innføre tidligere.

Aslak Berntsen Husby i Elevorganisasjonen er positiv til andre møter å følge opp fravær på enn dagens fraværsgrense på videregående.

– Undersøkelsen viser at når man følger opp fravær, så kommer elevene til å møte opp mer. De er opptatt av at skolen følger med og gir tydelig beskjed når de er borte på ugyldig grunnlag, sier Husby til VG.

Han tror ikke nødvendigvis at dagens ordning i Norge er den beste løsningen.

– Å stryke elever med fravær over ti prosent er uklokt, og det er veldig verdt å se på andre løsninger, sier han.

Husby mener det er viktig å se på grunnene som ligger bak at elever ikke er på skolen.

Med den danske løsningen ligger ansvaret for å følge opp fraværet på foreldrene, men EO-lederen tror det kan være bedre å legge dette ansvaret på skolen.

– Skolen må drive god oppfølging av elever som sliter, sier han.