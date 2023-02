INGEBORG I SENTRUM: Sandra Bruflot (32) koser seg med datteren Ingeborg (4 mnd.) i en sofa i barområdet på Sundvolden Hotel. Hun har tre barn sammen med ektemannen Christopher Wand.

Høyres nye damesjef: Pappa og baby bør få mer perm sammen

HOLE (VG) Hun har fått tre barn på tre og et halvt år. Nå vil Sandra Bruflot (31) gjøre det lettere for andre å få flere barn.

Mange kjenner henne som stortingsrepresentant og tidligere Unge Høyre-leder.

Nå blir Bruflot etter alt å dømme valgt som ny leder av Høyres kvinneforum.

Da blir hun en del av partiledelsen og får enda mer innflytelse i for tiden landets desidert mest populære parti:

En flokk som fortsatt preges av mann (60) mest opptatt av forsvars- og næringspolitikk.

Bruflot kommer gående bak barnevognen med lille Ingeborg (4 mnd.) i en faretruende høy fart på det snø- og isbelagte fortauet.

BARNEVOGN-FØRER: Bruflot med barnevogn er blitt et vanlig syn langs fortau og veier i hjemkommunen Hole.

Trilleturen mellom boligen oppe i lia og møtestedet i baren (!) på Sundvolden Hotel, tar ikke lange tiden. Trebarnsmoren og politikeren er like effektiv i formidling av budskap som med påkledningen av barna om morgenen.

Som påtroppende leder i Høyres kvinneforum er det ikke annet enn rett og rimelig at hun vil legge forholdene enda bedre til rette for produksjon av landets viktigste og mest fremtidsrettede naturressurs: unger.

– Vi må løfte barnetrygden ytterligere, i første omgang med 3000 kroner ekstra i året, innleder Bruflot.

Barnetrygd = omfordeling

– Hvorfor skal selv søkkrike familier tildeles barnetrygd?

– Det vil alltid være dyrere å ha barn, enn ikke å ha barn. Jeg tenker at barnetrygd egentlig er en omfordeling fra alle til dem som velger å få barn. Norge er jo helt avhengig av at folk får barn. Barnetrygden skal gjelde alle, så skatter folk etter evne. Men barnetrygden er blant de tingene som bør være universelle, svarer Bruflot.

Hun tror ikke barnetrygden i seg selv er tungen på vektskålen i vurderingen av om folk vil få barn eller ikke. Men den gjør det litt lettere å ha barn, mener hun.

UNGDOMSPOLITIKEREN: Sandra Bruflot som brennende engasjert leder av Unge Høyre i eggdonasjonssaken på Høyres landsmøte i 2017. By: Terje Pedersen / NTB

Så kommer neste punkt på dagsordenen for Høyres nye kvinnepolitiske leder - flere uker før hun formelt blir valgt. Nemlig:

15 ukers foreldrepermisjon for far eller medmor med selvstendig opptjeningsrett.

– Til nå har det vært sånn at mor får sine uker med mammapermisjon uansett hva far gjør. Men far får bare permisjon hvis mor er i jobb eller studier. Det er veldig rart sett fra et likestillingsperspektiv. Far og baby bør jo få tid sammen uavhengig av hva mor gjør. Derfor bør far få selvstendig uttaksrett - også fordi barnet trenger det. Dette bør vi prioritere, sier Bruflot.

Mangler dametekke

Hun mener hele Høyre bør konkretisere dette målet til beste for likestilling, pappaer og fremtidige babyer.

Men startblokkene befinner seg nå i Høyres kvinneforum. Der sitter faktisk partiets minoritet.

I Høyres egen partimåling i juli 2022 fikk Høyre en oppslutning på 16 prosent blant kvinner under 40 år.

28 prosent av befolkningen ellers ville stemt Høyre den gang.

Til sammenligning dro SV 29 prosent av kvinner under 40 år i samme måling.

SMÅBARNSMAMMA: Sandra Bruflot fotografert da hun ventet sitt andre barn i november 2020.

– Hvordan skal Høyre fenge flere unge damer på din egen alder, Bruflot?’

– Det er ikke noe nytt at vi sliter litt med å få damer under førti til å stemme Høyre. Vi må gjøre det lettere for barnefamiliene - også gjøre det lettere å skaffe barnehageplass. Vi må satse mer på bedre kvinnehelse - ved å gå inn for et nasjonalt kvinnehelsesenter - spesielt med kompetanse på endometriose og adenomyose. Vi må også satse tyngre på psykisk helse - og eldreomsorg.

Kvinnehelse

– Men hvilken sak skal dere virkelig ta eierskap til?

– Vi initierte kvinnehelseutvalget, som skal levere sin rapport snart. Kvinnehelse er en sak vi virkelig må følge opp. Det er jo et paradoks at det brukes enormt mye mer penger på forskning på menns ereksjonssvikt enn på kvinnediagnoser som endometriose og adenomyose.

– Flere damer som stikker hodet frem opplever hets. Har du kjent på dette, og hvordan håndterer du det?

– Jeg synes jeg fikk mer da jeg var leder i Unge Høyre. Nå får jeg ikke så veldig mye. Det spørs litt hvilke temaer man snakker om. Da jeg var leder i Unge Høyre, snakket jeg om innvandring, vindmøller og taxi-alternativet Uber i løpet av en uke. Da tenkte jeg at nå har jeg rundet drøye reaksjoner på nettet, husker Bruflot.

Unngår Twitter

– Da gjelder det faktisk å unngå å gå inn i kommentarfelt, legger hun til.

Hun har for eksempel unngått Twitter i fire år, siden 2018.

– Det er som et kommentarfelt du ikke har valgt å oppsøke. De tagger deg, de oppsøker deg selv om du ikke oppsøker dem, beskriver hun.

Som lokalpolitiker derimot, har hun ikke opplevd hets i det hele tatt.

– Vi vet at noen er mer utsatt for hets på grunn av legning eller hudfarge, men min erfaring er at det er lite hets i lokalpolitikken og at folk er flinke til å heie på hverandre.