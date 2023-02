RUSS: Russepresident Thale Teoline Myrbakk på Kongsbakken videregående reagerer på vegne av russegruppene for kullet etter henne.

Russepresident kritisk til russesider: − Kun ute etter å tjene mest mulig penger

Russen 2024 i Tromsø har allerede fått egne Facebook-grupper, men de er ikke laget av dem selv.

Russen 2024 har enda en lang vei igjen før de skal iføre seg russedressen og feire at de er ferdige med 13 års utdanning.

Likevel har det blitt laget facebookgrupper for kullet om russetiden. Alle videregående skolene i Tromsø har fått hver sin gruppe om russetiden – alle administrert av Karsten Svendsen i PR-byrået TDK Media. Selskapet driver gruppene på vegne av kommersielle aktører som Russeservice og Russedress.no.







I beskrivelsen av gruppen oppfordrer Svendsen medlemmene til å invitere alle som er russ i 2024, for at ingen skal havne utenfor.

Men ikke alle er like positive til gruppene. Russepresident ved Kongsbakken videregående skole, Thale Teoline Myrbakk, forteller at russen blir møtt med reklame fra selskapene bak gruppene.

– Russen 2023 har slitt med akkurat det samme. Facebook-gruppene blir opprettet tidligere enn de gruppene russestyrene får ansvar for å opprette, og administratorene er ansatte i et firma som selger russeutstyr, sier hun.

Beskrivelsen av Facebookgruppen til russen på Kongsbakken 2024. Administratoren kaller gruppen «hovedgruppa» for russen. Skjermdump fra Facebook-gruppen.

Reagerer på administratoren

Myrbakk mener russen selv burde administrere gruppene.

– Siden administratorene tilhører et firma, har vi ingen kontroll på hva som blir lagt ut i disse gruppene. Det blir et enormt reklamepress fra russefirmaene, sier hun.

– Dette er elever som ikke er russ før neste år og opplever allerede reklame i disse gruppene. Det er synd at administratorene i en Facebook-gruppe som er ment for å informere er ute etter å utnytte russen økonomisk, legger hun til.

Avisa iTromsø har fått tilgang til facebookgruppen «Russ 2024 – Kongsbakken videregående skole hovedgruppa» gjennom ett av medlemmene. Gruppen ble opprettet 23. november 2022.

Håper på endring

Myrbakk forteller at hennes russekull i fjor opplevde sterkt kjøpepress fra en lignede Facebook-gruppe hun var medlem av.

– De reklamerte for russegensere, russedress, arrangementer og mye mer. Man føler seg ekskludert om man ikke har råd til alt utstyret eller til å dra på arrangementene, forteller Myrbakk.

Hun fortsetter:

– Det er en billig promotering for russefirmaene som skjer direkte til skoleelever og uten tilsyn av voksne. Det er leit at en feiring for 13 års skolegang blir et mas med kjøpepress fra russefirmaene.

Hun håper at kullet 2024 slipper samme kjøpepress som hun opplevde i fjor.

– Russen ønsker at russetiden skal være styrt av ungdommen, men i virkeligheten styres russetiden i stor grad av andre markedskrefter som ikke har ønsker om en god russetid for ungdommen, kun å tjene mest mulig penger, sier hun.

FRIST: Dette er en av innleggene elevene møter inne i gruppen. Skjermdump fra Facebook-gruppen «RUSS 2024 – KONGSBAKKEN VGS HOVEDGRUPPE».

Svarer på kritikken

iTromsø har vært i kontakt med administrator for Facebook-gruppene, Karsten Svendsen i TDK Media. Han opplyser at han er på messe og derfor ikke er tilgjengelig for et telefonintervju. Han ber iTromsø sende melding.

– Jeg er ikke ansatt i Russeservice, men i TDK Media AS, som har Russeservice som kunde. Vi bistår blant annet Russeservice med kommunikasjon og klesprøvinger for russen, skriver han i en SMS etter å ha fått fremlagt uttalelsene til russepresidenten ved Kongsbakken.

Han mener at det kommer tydelig fram hvem som er administrator i gruppen og at dette ikke øker kjøpepresset:

– Vi synes det blir kommunisert svært tydelig at gruppen er opprettet for å nå russen med informasjon fra flere ulike russeleverandører.

Han fortsetter:

– Vi deler hovedsakelig informasjon om når russen kan få størrelsesprøve på russedresser og om ulike utdanningsmuligheter. Det er lite reklame i gruppene og vi har ikke delt kampanjer med verken priser eller konkrete tilbud, skriver han.

Tok ut 19,9 millioner i utbytte

Det er Ole Jørgen Smedsrud som er majoritetseier i Russeservice, Russedress og Russ.no.

Russeservice omsatte i fjor for over 50 millioner kroner, med et overskudd på 8,3 millioner kroner, mens Russedress omsatte for over 92 millioner kroner, med et overskudd på 12,3 millioner.

Eierne tok ut omtrent hele overskuddet fra selskapene, over 19,9 millioner kroner, i utbytte samme år.

iTromsø har vært i kontakt med Smedsrud, som henviser videre til daglig leder i Russeservice og styremedlem i Russedress, Ole Kristian Tufte.

– Ikke mye reklame

Da iTromsø tar kontakt med Tufte, ber han avisen sende spørsmål på e-post. Der får han fremlagt kritikken fra Myrbakk.

– Det ligger ikke mye reklame på sidene. Russetiden behøver ikke bli dyr. Veldig mange russ kjøper tilbudspakken med russedress, russelue, russekort, genser, sko og annet småstasj, svarer Tufte i en e-post til iTromsø.

I e-postutvekslingen avslører han at selskapet allerede har opprettet grupper for 2025-russen. Tufte mener at det er naturlig at gruppene må opprettes tidlig.

– Tidligere fikk vi lov til å henge opp plakater og annen informasjon på skolens oppslagstavler. Slik er det ikke lenger, og vi som mange andre har flyttet kommunikasjonen over på Facebook, skriver han.

Mener russepresidenten er urimelig

Han tar avstand fra påstandene om at de oppfordrer til kjøp.

– Vi ser at mange elever i videregående skole er interessert i russetiden før 3. klasse. Det er frivillig å være med i Facebook-gruppene, det er ikke noen kjøpeplikt og man må selv aktivt ta valget om man ønsker å bli med i gruppen, utdyper Tufte og fortsetter:

– Vi har verken delt tilbud, priser eller oppfordring til å kjøpe produkter fra gruppene. Vi opplever heller at russen setter pris på å få informasjon, derfor forsøker vi å nå ut i de kanaler vi kan bruke».

Han mener det er urimelig av russepresidenten å hevde at selskapene ikke ønsker russen en god russetid.

– Vi har vært i bransjen i mer enn 40 år og vi ønsker kommende russekull alt godt. Russen er bevisst på hvordan de vil ha det, hva de vil ha, og hvem de vil handle av, skriver han.

Ber russen være oppmerksom

Forbrukertilsynet har så langt ikke mottatt klager eller tips om reklame på kommersielle russesider i sosiale medier, og har derfor ikke vurdert lovligheten av Facebook-gruppene.

Underdirektør i Forbrukertilsynet, Marit Evensen, kommer likevel med en oppfordring til russen.

– Vi opplever at russ blir utsatt for mye kommersielt press, og ber derfor russen være oppmerksomme på hvem som står bak slike arenaer. Det kan være uheldig dersom en slik arena fremstår som en arena kun for informasjon, uten at det er informert om at dette er av kommersiell karakter, sier hun.