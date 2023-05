SJOKKNATTEN: Festen stanset brått da en mann begynte å skyte rundt seg utenfor utestedene London Pub og Per på Hjørnet i Oslo, natt til lørdag 25. juni fjor.

Forsker om terrorchatten: − Danser jo litt rundt hverandre

Etterretningstjenestens samtaler, med det norsk politi mener er Arfan Bhatti, hylles av den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp.

– Det er veldig interessante samtaler. E-tjenesten har vært veldig dyktige i å opprettholde en sånn samtale.

Det sier terrorforsker Magnus Ranstorp ved den svenske Försvarshögskolan etter å ha lest saken der VG lørdag gjengir ti hittil ukjente chatter som politiet mener avslører Arfan Bhatti som hjernen bak terroren i Oslo i fjor sommer.

To mennesker ble drept og ni fikk skuddskader da Zaniar Matapour (43) skjøt mot mennesker på baren Per på Hjørnet og det skeive utestedet London.

Samtalene mellom det politiet mener er Bhatti og en agent fra E-tjenesten ble gjennomført fra 26. juni til 22. august i fjor.

POLITIET MENER HAN VAR BAKMANN: Arfan Bhatti her avbildet i 2012.

Bhatti, som uken før angrepet oppfordret til drap på homofile, nekter for å ha noe med angrepet å gjøre og for å ha deltatt i chat-samtalen.

Ranstorp vil ikke slå fast at E-tjenesten er 100 prosent sikker på at det er Bhatti de snakker med i denne perioden.

– Men de har nok en enormt sterk mistanke om at det er Bhatti.

Derfor får han spørsmål

Arfan Bhatti sitter i dag fengslet i Pakistan. Ranstorp sier norsk politi vil ha ulike måter de kan forsøke å bevislegge at det er Bhatti i den andre enden av samtalene, dersom de kan få han utlevert til Norge – noe terrorforskeren tror Norge kan få hjelp fra USA til.

Han forklarer at tekniske bevis vil bli viktige, og mener at også her kan Norge be USA om hjelp.

– Jeg er overbevist om at det har vært andre etterretningsorganer involvert. Det vil kunne øke sjansen for å finne ut hvor personen de snakket med befant seg. Om det var i Pakistan, der Bhatti skal ha vært.

LAGT I BAKKEN: Zaniar Matapour kort tid etter at han skjøt mot folk i Oslo sentrum.

Ranstorp forklarer også at man vil forsøke å bruke svarene som blir gitt på spørsmål i samtalene med den hemmelige agenten for å bevise at det faktisk var Bhatti.

Han viser for eksempel til at personen i chatten forteller at han på et tidspunkt har hatt en samtale med pakistansk etterretningstjeneste, noe pakistanske myndigheter vil kunne bekrefte.

– Uten tekniske bevis er det vanskelig å si med hundre prosent sikkerhet at det er ham, men de må se etter detaljer som bare kan komme fra Bhatti. Det er derfor han for eksempel får spørsmål om hvem han har sittet inne med.

Les også: Den hemmelige operasjonen

TERRORFORSKER: Magnus Ranstorp ved den svenske Försvarshögskolan.

Dette har Arfan Bhattis forsvarer, John Christian Elden, sagt om meldingene VG omtaler:

– Bhatti har ikke bekreftet at han helt eller delvis deltar i disse SMS-ene via Telegram, og siden politiet har klausulert dem fra Bhatti i Norge, kan jeg ikke diskutere innholdet med han eller spørre han nærmere ut fra saksdokumentene. Jeg noterer at min kollega i Pakistan sier det ikke engang er forsøkt ført bevis på at meldingene i sin helhet er fra Bhatti, herunder de inkriminerende meldingene. Det pågår en diskusjon med politiet i Norge om noe som helst av dette er lovlige bevis som vil kunne legges frem for retten eller ikke, og det er uheldig når påstandene da i forkant spres i media.

– Få som har hatt tilgang

Et svært viktig bevis vil ifølge Ranstorp være at vedkommende E-tjenestens agent snakker med, deler passbilde av Matapour og et lydopptak der han sverger troskap til terrororganisasjonen IS.

– Det er trolig få som har hatt tilgang til dette, men politiet vet at Bhatti var en av Matapours nære kontakter.

Personen norsk politi mener er Arfan Bhatti prater med en hemmelig agent fra E-tjenesten som utgir seg for å være en IS-leder. Han ønsker at IS skal dele bildet og lydopptaket av Matapour og ta på seg ansvaret for Oslo-angrepet.

– Bhatti, forutsatt at det er han, blir utålmodig når dette ikke kommer ut. Han føler personen i den andre enden stiller mange spørsmål, samtidig som jeg tror det er rart for ham at dette ikke kommer ut, siden det normalt er i IS' interesse å dele slikt materiale. Men jeg synes E-tjenesten er veldig gode i måten de håndterer dette på. Språkbruken og terminologien de bruker er helt riktig.

Dette har E-tjenesten sagt om meldingene:

– Vi ønsker heller ikke kommentere av hensyn til den kommende rettssaken. I tillegg kan det opplyses om at EOS-utvalget har valgt å gå inn i saken, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene.

Les også Terrorekspert om E-tjenestens meldinger: Vanlig å operere med «honeypots» E-tjenesten har fått hard kritikk etter at det ble kjent hva slags meldinger de sendte til en islamist før Oslo-terroren.

Ranstorp har forståelse for at personen agenten snakker med føler det blir stilt mange spørsmål.

– De danser jo litt rundt hverandre. Han sier jo aldri direkte hvem han er, så de på den andre siden, altså E-tjenestens agent, må stille kontrollspørsmål i håp om at det kan komme svar som avslører ham.

Til tross for mange spørsmål fra agenten mener Ranstorp at personen i andre enden, altså det politiet mener er Bhatti, er «veldig pådrivende i samtalene».