SNAKKER IKKE OM DET: Studentene snakker om psykisk helse, men selvmordstanker er de stille om, opplever student Henriette Bøe.

Stor studentundersøkelse: 1 av 5 har hatt selvmordstanker

Mange norske studenter svarer at de har tenkt seriøst på å skade seg selv eller ta sitt eget liv. Men de snakker ikke med hverandre om det, sier student Henriette Bøe.

Torsdag legger Studentsamskipnaden SiO frem Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) for 2022.

Mer enn en femtedel svarer at de har tenkt seriøst på å skade seg selv eller å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det.

Omtrent like mange sier at de har skadet seg med vilje. 5 prosent oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv.

Student Henriette Bøe sier de snakker mye seg imellom om psykisk helse, men ikke om selvmord og selvmordstanker.

– Når man ser disse tallene tenker jeg jo at vi nok bør snakke mer om disse temaene, men på en god og taktfull måte.

Trenger du noen å snakke med?

Mental helse: Ring eller chat. Tlf.: 116 123 chat: sidetmedord.no

«Kors på halsen» fra Røde Kors for barn og unge opp til 18 år. Telefon og chat. Tel: 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14–22.

Alarmtelefonen for barn og unge: Chat og telefon: 116 111.

Mener økonomien påvirker

Bøe studerer vernepleie på tredje året, og begynte studiene høsten 2020.

Hun opplever at pandemien har gjort de første årene som student vanskelige. Klassemiljøet følte hun først at satt seg i våres.

– Fysiske forelesninger og aktivt studentmiljø har hatt mye å si, sier studenten som selv er aktiv i studentdemokratiet.

STUDENT: Henriette Bøe er selv student på tredjeåret på vernepleiestudiet.

Bøe tror ulike forutsetninger vil gjøre tilværelsen vanskelig for studentene fremover.

– Økonomien vår har mye å si for hvordan vi har det. Nå skal du være heldig om studiestøtten i det hele tatt dekker husleien. Når studenter opplever dårlig livskvalitet, tenker jeg det har mye å si om man grubler på om man har råd til strømregningen i vinter eller ikke.

Flere rapporterer om alvorlige plager

I fjor ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse, som ble bestilt på grunn av pandemien. Årets undersøkelse er den første ordinære siden 2018.

Andelen studenter som oppga å ha det som karakteriseres som alvorlige psykiske plager har økt jevnt siden undersøkelsen først ble gjennomført i 2010. Da sa rundt 1 av 6 at de hadde det som kan karakteriseres som alvorlige psykiske plager, mens det i 2022 gjelder for 1 av 3 studenter.

Andelen går likevel ned fra pandemiåret 2021, da 45 prosent rapporterte om dette.

Skal gå dypere inn i tallene

– Undersøkelsen viser at de fleste har det bra, men så er det også mange som har problemer og utfordringer. Det er viktig info for oss i det videre arbeidet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG.

Nå setter departementet i gang en tilleggsundersøkelse som skal bore mer i tallet på hvor mange som opplever det som karakteriseres som alvorlige psykiske plager.

– Det er et høyt tall, som vi må ta på alvor, men det er viktig for oss å finne ut mer av hva det faktisk betyr, sier ministeren.

Han peker på at undersøkelsen er basert på selvrapportering, og at de derfor må se funnene i sammenheng med annen data som finnes. Han mener at det også er behov for å se på hvordan begrepene brukes i undersøkelsen.

TILLEGGSUNDERSØKELSE: Kunnskapsdepartementet setter i gang en tilleggsundersøkelse for å bore mer i tallene, forteller Borten Moe.

– Hvis du går inn i materialet og ser på det, så er det stress, uro, og slike variabler som ligger bak overskriften alvorlige psykiske plager. Vi er nødt til å forstå dette bedre, sier Borten Moe.

Han mener flere av disse faktorene er ting som hører livet til.

– Det tar tid å skaffe seg sosiale nettverk, og mange opplever også press og spenning frem mot eksamen, fordi det stilles klare krav til prestasjoner. Men det er også en del av voksenlivet. Man har ikke alltid full mestringsfølelse fra dag én.

– Men rapporten viser en jevn økning siden 2010, og slik var det vel også da?

– Psykiske plager har fått mye oppmerksomhet i det offentlige rom. Det er utelukkende positivt, men samtidig får det de fleste av oss til å tenke gjennom dette på en annen måte enn for 15 til 20 år siden.

Også gode nyheter

Borten Moe mener at det også ligger gode nyheter i årets undersøkelse.

– Det er heldigvis en bedring i tallene fra i fjor, som tyder på at vi allerede nå ser effekten av at pandemien er over, sier Borten Moe til VG.

Han peker på at undersøkelsen ble gjennomført tidlig i vår, i brytningspunktet mellom strenge restriksjoner og en normalisering av hverdagen, og at det derfor er grunn til å tro at neste undersøkelse vil vise en ytterligere normalisering.

– Hva gjør dere for studentene som faktisk sliter?

– Det er ikke sånn at vi kan bygge opp et parallelt helsetilbud til studentene, men å drive forebygging er noe vi aktivt legger til rette for gjennom studentsamskipnadene.

Borten Moe trekker frem at de ekstra bevilgningene til studentsamskipnadene, som kom som følge av pandemien, ble videreført med 60 millioner i 2022.

– Frustrerende

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Maika Godal Dam sier til VG at det er nedslående å se at resultatene i SHoT-undersøkelsen bare har blitt dårligere siden oppstart i 2010.

– Jeg er ikke overrasket, men det er frustrerende og det er klart jeg blir lei meg, sier hun.

Dam mener vi mangler løsninger som fungerer for studentene.

– Vi gjør en del gode ting for studentenes psykiske helse i dag, men det er helt åpenbart at vi ikke klarer å gjøre nok.

NSO-lederen mener det er gjort nok undersøkelser om hvordan situasjonen er, blant annet gjennom SHoT og Levekårsundersøkelsen.

– Vi trenger ikke flere tall nå. Det vi trenger, er gode løsninger, og jeg håper helseministeren og forsknings- og høyere utdanningsministeren vil jobbe sammen med oss for å finne disse, som gjør at vi klarer å snu trenden.

Ingen quick fix å åpne samfunnet

– Det er dystert å få en sånn bekreftelse, sier Karl Magnus Nyeng om tallene om selvmordstanker. Nyeng er leder i studentparlamentet på OsloMet.

Nyeng tror pandemien har ødelagt for mange studenter. I SHoT-rapporten komme det fram at 1 av 5 sier at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor, eller isolert.

DYSTERT: Karl Magnus Nyeng er leder i studentparlamentet på OsloMet. Han synes resultatene fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse er dystre.

– At pandemien har vært med på å forsterke dette er det ingen tvil om, men folk følte seg ensomme før pandemien også.

– At samfunnet er åpent er ingen quick fix. Det trengs også forebyggende tiltak og god oppfølging, sier studentparlamentlederen.

Ikke alene

– Majoriteten av studentene har det fortsatt bra, men de som sliter, sliter mer, oppsummerer Kari-Jussie Lønning, leder for styringsgruppen for SHoT.

Hun mener åpenhet om selvmordstanker og psykisk uhelse er viktig.

LEDER: Kari-Jussie Lønning er leder for styringsgruppen for SHoT.

– Studentene som sliter med psykiske plager må vite at de ikke er alene. Det er mange som opplever dette. Økningen i selvmordstanker gir grunn til bekymring, sier Lønning.

– Samtidig er det viktig å nå ut med at mange kan ha slike tanker når belastninger eller kriser blir store, som et uttrykk for dyp fortvilelse.

Lønning oppfordrer til å ta kontakt med noen du stoler på eller hjelpeapparatet, om du opplever å ha slike tanker.

