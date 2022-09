Hauge etter dramatisk atom-rapport: − Det er all grunn til å følge med på værmeldingen

Blir det en ulykke på det skadede atomkraftverket i Ukraina, kan radioaktive stoffer spre seg raskt.

Etter en dramatisk ferd inn til atomkraftverket Zaporizjzja i Ukraina forrige uke, fikk inspektørene til slutt sett på tilstanden der inne. Og det var ikke lystig: De mener det trengs umiddelbare tiltak for å forhindre en atomulykke som kan få konsekvenser både i Ukraina og utenfor.

– Det er så mange ting her som i sum gjør situasjonen alvorlig. De fant 175 avvik, det er helt vanvittig, sier Bellona-leder Frederic Hauge til VG om tilstanden til Europas største atomkraftverk.

Noe av det som er mest alvorlig, er mangelen på nok backup-kjøling på reaktorene. Hvis de overopphetes uten mulighet til å kjøle ned, kan det føre til eksplosjon.

EKSPERT: Bellona har i flere tiår arbeidet i Russland og Ukraina blant annet med å belyse temaer rundt atomsikkerhet og miljøforurensning.

Mye som kan gå galt

I tillegg er dette første gang det har vært krig i et område med atomkraftverk. Det har vært flere angrep både mot kraftverket og i området rundt.

Det finnes også store mengder avfall med brukt brensel som ikke er godt nok beskyttet mot bombeangrep. Da kan radioaktivitet bryte ut.

– Og rapporten peker også på at menneskene som jobber der er utsatt for veldig stort stress. Og det er uklare kommandolinjer etter et halvt år med kaos. De er slitne.

Info Fakta om atomkraftverket Før krigen ga anlegget strøm til fire millioner ukrainere – en helt sentral del av Ukrainas strømnett.

11.000 arbeidere jobbet der daglig.

Mens kampene i nærheten av anlegget pågår, er to av seks reaktorer fortsatt operative.

Ukrainske myndigheter hevder at 200 arbeidere av ukjente grunner er pågrepet og fengslet ved anlegget av russerne, mens en er drept og andre er banket opp.

Området er nå okkupert av Russland og det har foregått krigskamper og bombing i og rundt atomkraftverket. Vis mer

En slik ulykke kan ha alvorlige konsekvenser innenfor og utenfor landets grenser, skriver det internasjonale atomkraftverkbyrået IAEA i en rapport som kom tirsdag.

– Jo lenger krigen varer, jo større grunn til å være bekymret. Dette er veldig alvorlig. Det blir ikke noe bedre etter hvert som dagene går.

2. SEPTEMBER: De ansatte jobber under svært stressende omstendigheter, viser den nye rapporten fra inspektørene som besøkte kraftverket. KNUSTE VINDUER: Atomkraftverket har vært utsatt for bombeangrep. Området er nå okkupert av russerne. HULL I BAKKEN: Inspektørene fra det internasjonale atomenergibyrået IAEA fant mange spor av krigen.

Hauge sier det er vanskelig å si om det faktisk blir en ulykke. Men:

– Når man sitter og leser denne rapporten, er det klart at man blir ordentlig bekymret. Det er all grunn til å følge med på værmeldingen, sier han, og sikter til at vindretningen har mye å si for hvor raskt radioaktive stoffer sprer seg til resten av Europa og Norge.

– Hva skal til for at det blir en slik ulykke under de omstendighetene her?

– Det er at de mister kjølingen, eller om det kommer bombenedslag på feil plass.

ZAPORIZJZJA: Satelittbilder viser reaktorene ved atomkraftverket, som er Europas største.

Tsjernobyl-ulykken

Da atomulykken ved Tsjernobyl-kraftverket skjedde i 1986, sto vinden mot Norge, og det var mye regn som gjorde at de radioaktive partiklene i luften festet seg til regndråpene og falt ned på bakken.

Det radioaktive stoffet la seg over lav, vekster og vann flere steder i landet. Derfor ble bøndene og reindriftsnæringen hardest rammet.

– I Norge driver vi fortsatt med å beite ned og gi sau rent fôr for å få ned radioaktive stoffer. I områder på Røros og i Valdres kan man ikke la disse beite bare på det som vokser på grunn av Tsjernobyl, forteller Bellona-sjefen.

Norge har et eget direktorat for strålevern, og følger med hele døgnet på dette kraftverket. Avdelingsdirektør Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sier det er veldig vanskelig å spå hvor sannsynlig en atomulykke er, nettopp på grunn av krigens uforutsigbarhet.

– Men i utgangspunktet er man veldig redd det blir et stort utslipp av radioaktive stoffer som vil forurense miljøet og eksponere folk.

Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Ved en atomulykke vil det bli store utslipp av radioaktive stoffer. De største konsekvensene blir det for ukrainerne:

– Det vil fortynnes på veien. Så det er aller mest kritisk for de som bor i nærheten. De som er på anlegget kan få akutte stråleskader og i verste fall dø. For befolkningen rundt er det mer snakk om å beskytte dem så man ikke vil få kreft eller andre sykdommer senere. Derfor er det viktig at de har tiltak for evakuering og har jod-tabletter.

Liland sier Norge er såpass langt unna at det ikke er nødvendig med tiltak som jod-tabletter, men de anbefaler likevel alle under 40 år å ha det hjemme i tilfelle det blir en ulykke som er nærmere oss.

Info Dette er faremomentene Den aller største faren er at kraftverket treffes direkte av krigshandlinger, noe som kan føre til en alvorlig ulykke der radioaktivt materiale spres.

En annen fare er skade på kritisk infrastruktur som strøm- og vanntilførsel, noe som kan sette driften av anlegget ut av spill.

Det tredje er arbeidsforholdene for de ukrainske arbeiderne som står for driften av anlegget under den russiske okkupasjonen av anlegget. Kilde: DSA Vis mer

Har tiltak klare for landbruket

Risikoen for Norge gjelder først og fremst landbruket:

– Hvis det blåser mot Norge og regner kan det bli en del nedfall av radioaktive stoffer og da vil vi nok få problemer i produksjon av næringsmidler.

Derfor er det der hovedtiltakene ligger, nemlig å trygge maten som forbrukerne skal kjøpe. Noen av disse tiltakene er blant annet å fremskynde innhenting, eller ta kyrne inn hvis de fremdeles beiter ute.

– Vi har veldig god erfaring med mange forskjellige tiltak etter Tsjernobyl.

– Når vil eventuelt tiltak komme?

De kan iverksettes på kort frist. Før nedfallet kommer, og noe etter.

– Ganske kritisk

– Hvor raskt kan radioaktive stoffer fra Zaporizjzja komme til Norge?

– Vi spurte Meteorologisk institutt da invasjonen startet. Hvis det er verst tenkelig vær, med vindstyrke rett mot Norge vil det ta 16 timer. Men mer sannsynlig er det det tar 1–2 døgn hvis det blåser i vår retning.

– Hvor mye skal til før det blir en ulykke?

– Jeg tror jeg skal sitere en hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som sa at i krig er listen over hva som kan gå galt, lang. Og personellet jobber under et veldig press.

– Det er ganske kritisk å få bedret situasjonen for å unngå at noe skal skje.