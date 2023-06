SKITTENT SYN: Dette synet ble familien Kristoffersen møtt av da de ankom Apollos Ninos Grand Beach Hotel i Hellas mandag

Ferieklare Erik (42) hudfletter Apollo: − Jeg vil ha igjen pengene

Mens Apollo lover 15 prosent kompensasjon, raser kommende og nåværende gjester over håndteringen av byggeskandalen på Ninos Grand Beach Hotel i Hellas.

Kortversjonen Reiseselskapet Apollo vil ikke gi full refusjon til gjester som vil avbestille ferien sin på Ninos Grand Beach Hotel i Hellas.

Hotellet har fått mye kritikk fordi det ikke var ferdig bygget da gjester sjekket inn.

Kommende gjest Erik Schelvan og familien vil ikke risikere å dra grunnet de uferdige fasilitetene og byggebråk.

Kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo sier at kunder som skal ned neste uke får muligheten til å booke om til et annet hotell eller et annet reisemål kostnadsfritt. Vis mer

Tirsdag 20. juni skrev VG om hvordan en luksuriøs ferie på Ninos Grand Beach Hotel & Resort har blitt til reneste skrekkferien for gjester. Det fire stjerners hotellet ventet med uferdige fasiliteter, skit, rot og byggeplassbråk.

– Jeg er skuffet over hvordan Apollo håndterer dette. De sier i VG at de skal ta fullt ansvar og legge seg flate, men i praksis gjør de ikke det. Det står på hjemmesidene at om det er vesentlige mangler har man krav på full refusjon. Det har de avvist, sier Schelvan til VG.

Apollo svarer at kundene skal kompenseres for manglende fasiliteter. Les deres svar på kritikken lenger ned i artikkelen.

KREVER FULL KOMPENSASJON: Erik Schelvan (42) reagerer kraftig på at Apollo ikke vil refundere reisen til uferdige Apollos Ninos Grand Beach Hotel i Hellas.

Sammen med samboer, to barn, søster og sine to eldre foreldre skulle han etter planen sjekke inn neste uke. Men ettersom hotellet ikke er ferdigbygget – noe som fremgår både av nåværende gjesters dokumentasjon på sosiale medier og bekreftes i en oppdatering på hjemmesidene til Apollo – vil han ikke risikere å dra.

VG har sett dokumentasjon på at Schelvans samboer krever full refusjon fra Apollo på vegne av storfamiliens to bookinger. Det har de ikke fått gehør for.

– Jeg vil ha igjen pengene og mulighet for å booke en ny reise. Vi ønsker ikke å ha ferie på en byggeplass, sier Schelvan til VG torsdag ettermiddag.

– Har kjøpt en reise som ikke finnes

I et «Verdt å vite»-avsnitt på mot slutten av hotellinformasjonen opplyser Apollo nå at to restauranter, samt en kaffe- og juicebar beregnes å åpne 10. juli.

«Bildene som presenteres i bildespillet er skisser. Bilder vil bli publisert så fort Apollo mottar bildene fra hotellet», opplyses det på hjemmesiden.

På grensen til lureri, mener Erik Schelvan.

– Ved å opplyse at ikke restaurantene er klare, innrømmer jo Apollo indirekte at hotellet vi har kjøpt reise til ikke finnes.

Han har ingen tro på at byggingen vil være avsluttet til 10. juli.

– Vi er i kontakt med folk som allerede er der nede via Facebook. De sier at de hører hamring, sliping og saging hele tiden.

BARE «SKISSER»: Slik presenteres Ninos Grand Beach Hotel på Apollos hjemmesider.

Opprør i kommentarfelt

Christine Kristoffersen som VG skrev om tirsdag 20. juni, befinner seg fortsatt i Hellas. Hun var torsdag på dagstur til Parga for Apollos regning som del av kompensasjonen, forteller hun.

På Facebook har tobarnsmoren fått massiv respons i kommentarfeltet fra både nåværende og bekymrede, kommende gjester på Ninos Grand Beach Hotel.

Selv har Kristoffersen og familien fått avslag på forespørsel om å bytte hotell. Også de krever reisen refundert.

– Vi har ikke blitt tilbudt nytt bosted, skriver Kristoffersen via Messenger til VG torsdag kveld.

– Vår familie er blitt tilbudt cirka 25 prosent avslag siden vi har bestilt to uker. Folk vi har snakket med her, som bare skal være her i én uke, har fått cirka 50 prosent prisavslag, forteller hun videre.

Gjester som skulle ha såkalte «swim out»-rom der man har svømmebasseng i direkte tilknytning til hotellrommet har fått ytterligere avslag, ifølge Kristoffersen.

FORFERDET: – Apollos håndtering er ikke i nærheten av hva man kan forvente av et så stort reiseselskap. Jeg har skrevet til Operations Nordic og krevd hele reisen refundert, sier Christine Kristoffersen til VG fredag 23. juni. Her er hun og familien før avreise til Hellas.

Gir ikke full refusjon

Kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo var ikke tilgjengelig for intervju, men har svart VG på e-post.

– Kunder som skal ned neste uke får muligheten til å booke om til et annet hotell eller et annet reisemål med oss kostnadsfritt. Hvilke muligheter som foreligger for kunder som skal ned senere i sommer må vi ta stilling til nærmere avreise, da dette avhenger helt av status på de manglende fasilitetene, skriver Rivera.

– Skal de ned mens de to restaurantene og den ene kafeen ikke er åpnet enda, vil de kompenseres for dette. Dersom alt er ferdigstilt og klart, gjelder vanlige av- og ombookingsvilkår.

– Men hva med dem som før 10. juli ønsker å avbestille slik at de står fritt til selv å kjøpe en ny ferietur? Tilbyr Apollo full refusjon til dem som ønsker dette?

– Nei, det gjør vi ikke fordi vi forventer at hotellet vil stå klart fra 10. juli da mye allerede er blitt ordnet og ferdigstilt denne uken – og enda mer vil klargjøres de kommende dagene, svarer Rivera.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo sier til VG at Apollo benytter 40 prosent av de rundt 300 rommene på Ninos Grand Beach Hotel . – Status er at rommene vi besitter nå er ferdigstilte og klare, med unntak av cirka 17 rom med delt basseng. Majoriteten av disse vil derimot bli ferdigstilt i løpet av uken.

Kompenserer for manglende spisesteder

Oppsummert får nåværende gjester tilbakebetalt 2/7 av reisens fulle ukespris (for manglende renhold og fasiliteter) pluss 15 prosent av reisens fulle pris, ifølge Apollo-kommunikasjonssjefen.

– Majoriteten av alle fasiliteter og rom nå er klargjort og åpne og enda mer vil stå klart til helgen, med unntak av de to restaurantene og den ene kafeen, hevder Rivera.

– Når det gjelder kompensasjon for kundene som skal nedover neste uke, får derfor disse refundert 15 prosent av reisens pris i kompensasjon for at to restauranter og én kafé ikke åpner i tide.

– Hva tenker Apollo om kritikken – og hva er deres kommentar til at det nærmest er opprør på Facebook med heftige reaksjoner?

– Vi kan ikke gjøre annet enn å beklage for at hotellet ikke sto klart i tide, og har full forståelse for kritikken og frustrasjonen som har oppstått blant noen av gjestene som er der nå, sier Rivera.

Fikk ny reise

I en oppdatering til VG fredag ettermiddag forteller Erik Schelvan at han og familien har fått ombooket turen til et nytt reisemål.

– Synd man ikke kom med et slikt forslag på dag én. Da hadde man sluppet masse støy, misfornøyde kunder og negativ omtale, sier Schelvan til VG.

Ingen på Ninos Grand Beach Hotel kunne uttale seg om hvorfor oppussingen er forsinket da VG tok kontakt.

