ULLEVÅL: Skotter går mot det de ennå ikke vet blir en 2–1-seier mot Norge.

Kilt i hetebølge: Temmelig varmt ... men også luftig!

Holdt du på å dåne i 31 grader i dag? Da kan en kilt i ull hjelpe.

For ikke bare er ull et pustende materiale. De går også kommando.

– Her under er det luftig! Vil du se, spør David Grant VG, før han drar opp baksiden.

Kilt er et rutete foldeskjørt for menn. Det har lange tradisjoner i Skottland og er en del av den skotske nasjonaldrakten. Stoffet har rutet mønster, som kalles «tartan» - og er ulikt for hver slekt.

Grant, og tusenvis av andre kiltkledde skotter er i hovedstaden for å se lørdagens EM-kvalifiseringskamp mellom Norge og Skottland. Den endte i skottenes favør.

1 / 5 MERKET SOKK: Ankellange ullsokker må med når skotter samles rundt landslaget sitt. forrige neste fullskjerm

31 grader i skyggen og stillestående luft er ikke hverdagskost for hverken nordmenn eller skotter.

Da hjelper det med luftsirkulasjon rundt benområdet. Herremagasinet GQ og en amerikansk kiltblogg trekker frem disse fordelene ved kilt i sommer-heten:

Kilt lar luft bevege seg fritt rundt bena, holder dem kjølige og reduserer svetteoppbygging, i motsetning til bukser, som fanger varmen.

Uull, bomull eller lin puster og absorberer fuktighet og holder kroppen kjølig og komfortabel.

Kilter gir mer bevegelsesfrihet enn bukser, spesielt når det kommer til bena. Spesielt gunstig under utendørsaktiviteter, som fotturer eller løping.

Og ikke minst: Å bruke kilt kan være en unik måte for menn å uttrykke sin maskulinitet på. Kilter har lenge vært tett forbundet med skotsk kultur og historie og blitt brukt av menn i flere århundrer.

Scott Telfer fra Ayshire har tatt turen med mor over for å se kampen.

Til sammenligning er det 22 grader og overskyet i den skotske hovedstaden Edinburgh.

– Været er helt topp! Ikke noe bokser under her, sier Scott Telfer, som har reist med mor fra Ayshire.

Ferden går nå fra den eneste baren som gjelder – the Scotsman på Karl Johan – videre mot Ullevaal stadion.

1 / 2 GOD STEMNING: Skotsk fotballfans er klare for kamp. THE LION RAMPANT FLAG: En tilhenger synger mens han løfter opp det uoffisielle skotske flagget som brukes ved siden av det mer kjente i blått og hvitt. forrige neste fullskjerm GOD STEMNING: Skotsk fotballfans er klare for kamp.

Nede på – den like varme -T-banestasjonen på National er det fullt kaos: 15 skotter løper inn på første og beste banen.

– Ikke bane nr. 3! Kun 4 og 5!

Den observante og selvutnevnte turleder John Nicol får lost ut de fleste. En fjær i hatten for mannen med fjær i hatten:

REISELEDER: John Nicol er lettet over å ha kommet inn på rett bane – og på vei mot kampen.

Den plukket han opp på en av mange reiser de har tatt for å se Skottland spille. I hatten har han også pins fra alle land de har besøkt.

Med i reisefølget er Richard Thompson, som har blitt noe brent i dag. Ifølge UV-indeksen tar det 26 minutter å bli solbrent uten solkrem på lørdag. Antagelig mye raskere med sart, skotsk hud, erkjennes det.

1 / 5 COLA: Litt leskende drikk må til for å holde temperaturen i vater. TRADISJON: Kilter i alle mulige mønster er å ses på en t-banestasjon nær deg. BØTTEHATT: Litt ansiktsskygge hjelper også i hetebølgen. MARADONA: Den argentinske fotballhelten er foreviget på denne mannens ankel. TEAM: Gerry Heyburrow liker vannmelon. Når kompisene hans kom over en vannmelon-bøttehatt, slo de alle til. forrige neste fullskjerm COLA: Litt leskende drikk må til for å holde temperaturen i vater.

Men ikke alle skotter føler seg like veltempererte:

Tony skulle gjerne sett mer nordlige temperaturer.

– Jeg holder på å svette i hjel. Jeg trodde Norge var et kaldt land ...!, sier han, før han beveger seg videre mot stadion. Så snur han seg igjen.

– Uansett utfall, det blir det et par øl i kveld.

1 / 3 VARM! Tony er passe fornøyd med Oslos hetebølge, men fortviler ikke av den grunn. MOT STADION: Lange rekker av supportere renner ut av banene på Ullevål. SPENTE: Supportere både med og uten kilt på vei mot stadion. forrige neste fullskjerm VARM! Tony er passe fornøyd med Oslos hetebølge, men fortviler ikke av den grunn.