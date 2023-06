MYE BOLTREPLASS: Denne eiendommen på en av Lofotens aller mest turistvennlige steder er tilgjengelig på boligmarkedet.

Strand kan bli din: − Aldri sett noe som dette før

Turistene strømmer til populære Rambergstranda i Lofoten. Nå kan en del av ferieparadiset bli ditt – men det koster.

«En av de mest fotograferte attraksjonene i Lofoten».

Slik beskriver lokalavisen Lofotposten Rambergstranda i Flakstad kommune. Nå kan en del av den populære stranden bli din til odel og eie i sommer.

En eiendom ved turistattraksjonen er nemlig lagt ut for salg til en prisantydning på 9,5 millioner kroner.

Tomten er på nesten 32.000 kvadratmeter og med på kjøpet følger din egen sandstrand til 3850 kvadratmeter.

Eiendommen eies av kunstner Galina Manikova, som har hatt planer om å bygge opp et kunstsenter på området. Nå selger hun etter å ha fått avslag på kunstprosjektet av kommunen.

Eiendomsmegler Kimmy Kristoffersen sier til VG at slike tomter sjelden er ledig på markedet.

– Det er ikke noe som skjer hvert år. Det er en mye fotografert eiendom, spesielt stranden. I tillegg er det et yndet utfartsområde for folk. Jeg var innom der på søndag, og da var det fullt av folk.

– I mine år som megler i Lofoten, har jeg aldri tidligere sett en tomt av en slik karakter på markedet, fastslår han.

Kimmy Kristoffersen har Rambergveien 305 i porteføljen sin. Han tror på mye interesse i løpet av uken.

– Hvordan er interessen?

– Vi la annonsen ut i går. Så det har ikke flommet over av henvendelser riktig ennå, men det er kommet en del. Jeg tror det vil komme flere i løpet av uken, om det blir en budrunde får vi se på.

Selger etter avslag

Den nedre delen av tomten mot stranden er regulert for boligbygging. Eier Manikova ønsket å bygge opp et kunstsenter på Rambergstranda bestående av 17 minihus minihusMinihus er små frittstående hus, ofte under 30 kvadratmeter. Men de kan også være større., et kunstgalleri og et artilleri.

Etter å ha først fått positive signaler fra kommunen, fikk planene etter hvert avslag av Flakstad kommune, ifølge Lofotposten. Manikova klaget så saken videre til Statsforvalteren uten gehør.

Galina Manikova bekrefter til VG at avslaget fra kommunen er årsaken til at eiendommen er lagt ut for salg.

– Jeg har jobbet med prosjektet i lang tid, er blitt 70 år og håpet at det skulle gå raskt unna, men slik gikk det ikke. Hensikten med hvorfor jeg kjøpte eiendommene er borte, medgir hun og erkjenner at det er kjedelig:

– Samtidig er det synd at jeg må gi opp kunstsenteret nå. Eiendommen er tilrettelagt for videreutvikling, men jeg er ikke lenger rett person til å gjøre det. Hvis den ikke blir solgt fortsetter jeg med prosjektet på en annen måte, men det blir ikke et kunstsenter der.

Galina Manikova eier eiendommen på Rambergstranda i Lofoten. Nå selger hun.

Kan tidoble prisen

Manikova kjøpte strandtomten for rundt 900.000 kroner i 2015. Åtte år senere kan hun tidoble prisen.

– Lofoten var ikke det samme som det er i dag. Populariteten og turismen har vokst voldsomt siden da, sier eiendomsmegler Kristoffersen.

Noe reiselivssjef i Visit Lofoten Line Renate Samuelsen bekrefter:

– Turismen har vokst mye i Lofoten, og Lofoten har blitt en kjent merkevare internasjonalt. Rambergstranda er et ikonisk og vakkert sted for gjestene som kommer hit

Reiselivssjef i Visit Lofoten, Line Renate Samuelsen.

– Jeg skal ikke uttale meg for mye om hvorfor prisen har steget så mye, men det er klart det er en kremtomt, sier Samuelsen.

Hun legger vekt på tilgjengelighet som en hovedgrunn for hvorfor stedet er blitt så populært blant reisende som kommer langveisfra.

– Den ligger tett inntil E10 og det er veldig lett å stoppe der. Mange andre strender i området er vel så vakre, men ligger lenger unna hovedveien.

